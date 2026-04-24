Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области может происходить постепенно синхронно с общенациональными изменениями.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области обсуждается на фоне возможных изменений стоимости газа и электроэнергии по завершении весеннего периода, сообщает Politeka.

В апреле бытовые потребители «Нефтегаза» продолжают оплачивать газ по ставке 7,96 грн за кубометр в рамках плана «Фиксированный». Этот формат охватывает большинство абонентов и действует до конца месяца, тогда как решение о дальнейшем продлении пока не обнародовано.

Правительство одновременно сигнализирует о намерении сохранить действующий уровень в краткосрочной перспективе. Однако в более отдаленном периоде пересмотр выглядит вероятным из-за экономических факторов и рекомендаций международных партнеров, в частности МВФ.

По данным аналитиков, подготовительный процесс уже продолжается. Речь идет о предварительных расчетах без утверждения конкретных показателей. Специалисты оценивают финансовые возможности населения во избежание резкого роста нагрузки и риска неуплаты.

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее отмечала необходимость сохранения стабильных условий для домохозяйств и продолжения государственной поддержки.

Параллельно действуют действующие тарифы на электроэнергию. Базовая ставка составляет 4,32 грн за кВтч, а для отдельных домохозяйств с электроотоплением предусмотрен сниженный уровень 2,64 грн в пределах установленного объема.

Эксперты объясняют, что даже после принятия правительственных решений новые расценки не вводятся сразу. Законодательство предусматривает обязательную процедуру согласования, которая длится около месяца.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области может происходить постепенно, синхронно с общенациональными изменениями после завершения всех необходимых процедур.

