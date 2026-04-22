Специалисты облэнерго объявили о новых графиках отключения света, которые будут применять в Волынской области 23 апреля 2026 года.

Такие ограничения электроснабжения будут продолжаться примерно по 7-8 часов подряд, но коснутся только отдельных населенных пунктов и улиц.

В связи с плановыми профилактическими работами в электрических сетях региона обесточения, в частности, будут проходить в пределах Турийской поселковой территориальной общины в Волынской области. Там 23 апреля с 10:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители трех населенных пунктов:

Дольск (дома по улицам Мира, Вишневая, Центральная, Луковская, Молодежная, Садовая, переулкам Гаевой, Переваловский, Тихий);

Дулибы (Центральная, Подречная);

Обенижи (Тишика, Новая).

В пределах Рожищенской городской территориальной общины плановые обесточения на четверг, по данным облэнерго, ожидаются с 9:00 до 17:00 в городе Рожище по улице Григория Сковороды и селе Малиновка по ул. Центральная, пишет Politeka.

Кроме того, графики отключения света в Волынской области 23 апреля 2026 года коснутся также Поворской сельской территориальной общины. Там с 9:00 до 16:00 без электроснабжения временно останутся жители села Шкурат по ул. Утренняя, Центральная и Ветеранов.

