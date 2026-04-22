Фахівці обленерго оголосили про нові графіки відключення світла, які застосовуватимуть у Волинській області 23 квітня 2026 року.

У деяких громадах Волинської області в четвер, 23 квітня 2026 року, знову застосовуватимуть графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Такі обмеження електропостачання триватимуть приблизно по 7-8 годин поспіль, але зачеплять лише окремі населені пункти та вулиці.

У звʼязку з плановими профілактичними роботами в електричних мережах регіону знеструмлення зокрема відбуватимуться в межах Турійської селищної територіальної громади в Волинській області. Там 23 квітня з 10:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці трьох населених пунктів:

Дольськ (будинки по вулицях Миру, Вишнева, Центральна, Луківська, Молодіжна, Садова, провулках Гайовий, Перевалівський, Тихий);

Дуліби (Центральна, Підрічна);

Обенижі (Тишика, Нова).

У межах Рожищенської міської територіальної громади планові знеструмлення на четвер, за даними обленерго, очікуються з 9:00 до 17:00 у місті Рожище по вулиці Григорія Сковороди та селі Малинівка по вул. Центральна, пише Politeka.

Крім того, графіки відключення світла в Волинській області 23 квітня 2026 року торкнуться також Поворської сільської територіальної громади. Там із 9:00 до 16:00 без електропостачання тимчасово залишаться мешканці села Шкурат по вул. Ранкова, Центральна та Ветеранів.

