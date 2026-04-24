Доплаты для пенсионеров в Николаевской области напрямую зависят от количества лет, отработанных сверх установленных норм, и официально подтвержденного стажа.

Доплаты пенсионерам в Николаевской области формируются с учетом сверхурочного страхового стажа и продолжительности официальной трудовой деятельности, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде Украины объясняют: дополнительные начисления возникают за счет лет работы сверх установленного минимума. Именно эти периоды дают основание для ежемесячного увеличения выплат, в отдельных случаях превышающего 500 гривен.

В 2026 году действуют четкие требования к стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет требуется 33 года, в 63 - 23, в 65 - 15. Все отработанные годы сверх этих границ учитываются как дополнительный ресурс для начисления надбавки.

Отдельную роль играет дата назначения выплат. Если пенсия оформлена до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Для более поздних случаев эти показатели составляют 35 и 30 лет соответственно.

Расчет производится по простой формуле: каждый дополнительный год прибавляет 1% к основному размеру. В то же время, действует ограничение — увеличение не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому максимальная доплата за год равна 25,95 гривны. При длительном стаже общая сумма может накапливаться и оказывать существенное влияние на итоговый уровень дохода.

Для тех, кто продолжает работать после ухода на пенсию, перерасчет осуществляется после завершения трудовой деятельности. Это может отсрочить повышение, но в итоге увеличивает размер выплат.

