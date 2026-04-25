Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предлагается через онлайн-платформу «Допомагай», которая собирает частные объявления о временном размещении переселенцев и предоставляет доступ к проверенным вариантам проживания, сообщает Politeka.

Сервис позволяет искать квартиры как в черте города, так и в населенных пунктах Харьковской области, а также в относительно безопасных регионах Украины и за рубежом. Все объявления проходят ручную модерацию, что повышает достоверность информации и снижает риски для пользователей.

Среди доступных предложений – дом в селе Бабаи. Объект имеет две комнаты, кухню и приусадебный участок. Ремонт выполнен на базовом уровне, санузел расположен во дворе. Жилье подходит для разных категорий жителей, включая тех, кто имеет домашних животных. Населённый пункт расположен примерно в 12 километрах от Харькова, рядом есть зеленые зоны отдыха.

В Харькове также доступны варианты квартирного типа. В частности, в районе Деревянко предлагается трехкомнатное помещение с необходимыми бытовыми условиями и дополнительными удобствами. Размещение разрешено для женщин, детей и владельцев кошек или собак. Контакт с владельцем осуществляется напрямую.

Еще один вариант – двухкомнатная квартира на Салтовском шоссе. Условия предусматривают проживание женщины, которая может помогать пожилой владелице, проживающей в отдельной комнате. Хозяйка остается активной, а детали сожительства согласовываются индивидуально по телефону.

Платформа «Допомагай» предлагает удобные инструменты поиска, что позволяет быстро находить подходящие варианты. В этом формате Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове становится практическим решением для временного поселения людей, нуждающихся в безопасных условиях проживания.

Перед выездом пользователям советуют уточнять актуальность объявлений, чтобы оперативно выбрать доступную квартиру и избежать лишних задержек.

Последние новости Украины:

