График отключения газа на неделю с 27 апреля по 3 мая в Ровенской области обнародован в связи с плановыми ремонтными работами на сетях, которые коснутся части потребителей в Ровно и селе Бармаки, сообщает издание Politeka.net.

В Ровно и Бармаках 27 апреля 2026 с 09:30 специалисты Ровенского участка филиала «Газсети» начнут технические работы на газораспределительном трубопроводе в пределах областного центра. Цель – обслуживание инфраструктуры и повышение надежности поставок в дальнейшем.

На время выполнения работ временно прекратят подачу природного газа в пять коммунально-бытовых объектов и 1052 бытовых потребителей. Ограничения будут касаться нескольких локаций в городе и пригороде.

В Ровно отключение запланировано на улице Защитников Мариуполя. В Бармаках без газоснабжения останутся жители улиц Атмосферной и Единства, а также массивов Ясеневой, Костромский, Цветочный, Банковый, Янтарный, Парковый и Зеленый.

Возобновление подачи газа произойдет после завершения ремонтных мер и проверки системы на герметичность. Возврат ресурса будет осуществляться поэтапно после допуска специалистов к каждому объекту.

Дополнительно жителям советуют заранее проверить внутренние газовые приборы и обеспечить доступ к помещениям для оперативного завершения пусковых процедур после возобновления подачи ресурса.

Источник

Последние новости Украины:

