Графік відключення газу на тиждень з 27 квітня по 3 травня в Рівненській області має технічний характер і пов’язаний виключно з плановим обслуговуванням мереж.

Графік відключення газу на тиждень з 27 квітня по 3 травня в Рівненській області оприлюднено у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережах, що зачеплять частину споживачів у Рівному та селі Бармаки, повідомляє видання Politeka.net.

У Рівному та Бармаках 27 квітня 2026 року з 09:30 фахівці Рівненської дільниці філії «Газмережі» розпочнуть технічні роботи на газорозподільному трубопроводі в межах обласного центру. Мета — обслуговування інфраструктури та підвищення надійності постачання у подальшому.

На час виконання робіт тимчасово припинять подачу природного газу до п’яти комунально-побутових об’єктів і 1052 побутових споживачів. Обмеження стосуватимуться кількох локацій у місті та передмісті.

У Рівному відключення заплановане на вулиці Захисників Маріуполя. У Бармаках без газопостачання залишаться мешканці вулиць Атмосферна та Єдності, а також масивів Ясеневий, Костромський, Квітковий, Банковий, Бурштиновий, Парковий і Зелений.

Відновлення подачі газу відбудеться після завершення ремонтних заходів і перевірки системи на герметичність. Повернення ресурсу здійснюватиметься поетапно після допуску фахівців до кожного об’єкта.

Додатково мешканцям радять заздалегідь перевірити внутрішні газові прилади та забезпечити доступ до приміщень для оперативного завершення пускових процедур після відновлення подачі ресурсу.

