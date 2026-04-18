В Ровенской области произошло подорожание проезда по пригородным и междугородным маршрутам, сообщает Politeka.

Причиной стали стремительный рост цен на горючее и рост расходов на эксплуатацию транспорта.

Начальник областного управления инфраструктуры и промышленности Федор Мисюра сообщил, что только за последние две недели литр бензина и дизельного горючего подорожал на 25 гривен. Поэтому некоторые рейсы стали экономически невыгодными.

По словам чиновника, тарифы вырастут с 2,25 грн. до 2,80 грн. за километр. Повышение будет происходить постепенно по всем направлениям области, чтобы обеспечить стабильность перевозок.

В профильном управлении отмечают, что без повышения ставок часть маршрутов может прекратить работу, что приведет к сокращению сообщений между населенными пунктами. Новые цены позволят избежать массовых отмен и сохранить регулярность рейсов.

Перевозчики призывают пассажиров учитывать изменение стоимости при планировании поездок и проверять актуальные тарифы на официальных сайтах компаний.

Таким образом, подорожание проезда в Ровенской области является необходимым шагом для поддержания бесперебойного функционирования транспорта и экономической устойчивости региона. Пассажирам советуют планировать маршруты заранее и следить за обновлениями расписаний во избежание недоразумений и дополнительных расходов во время поездок.

Кроме того, в Ровенской области повышение цен коснулось и коммунальных услуг.

Жителям рекомендуют заранее планировать расходы и учитывать изменения в тарифах, чтобы смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области для семейного бюджета.

