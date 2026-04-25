Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області, у Шацькій громаді з травня вартість вивезення побутових відходів зросте більш ніж на 50% і становитиме 420 гривень за кубометр замість 272, повідомляє видання Politeka.net.

Про зміну розцінок повідомили в місцевому КП «Добробут». Там пояснюють, що перегляд пов’язаний із суттєвим подорожчанням витрат на пальне та утримання техніки.

За словами директора структури Анатолія Стрункіна, у попередніх розрахунках закладали 47 грн за літр пального, однак нині фактична ціна наближається до 90. Саме це стало ключовим фактором корекції вартості послуги.

Підприємство обслуговує близько 1300 постійних абонентів. У літній період кількість заявок зростає майже до двох тисяч, що додатково навантажує логістику та витрати.

Місцева влада зазначає, що рішення було вимушеним, аби уникнути збиткової роботи. Оновлена система розрахунків також враховує сезонні коливання попиту.

На рішення реагують по-різному. Частина жителів говорить про необхідність економічної стабільності сервісу, інші наголошують на складності для пенсіонерів та малозабезпечених родин.

Мешканець Павло Ганжала зазначає, що підвищення очікуване, адже без нього система могла б працювати у мінус. Водночас Ольга Хомич звертає увагу на рівень доходів і зростання витрат загалом.

Ще один житель, Володимир Сіжук, вважає, що оплата має відповідати реальним витратам, якщо сервіс надається безперебійно.

У КП додають, що пільги зберігаються лише для учасників бойових дій. Також не виключають подальший перегляд умов, якщо витрати на паливо перевищать позначку 100 гривень за літр.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області фактично стало наслідком зростання собівартості послуг і ринкових коливань енергоресурсів.

