Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове становится реальным инструментом поддержки людей, вынужденных покинуть собственные дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно через онлайн-платформу «Допомагай», где собраны проверенные предложения для временного проживания переселенцев, сообщает Politeka.

Сервис помогает оперативно найти квартиру как в самом городе, так и в населенных пунктах области. Также пользователи могут рассматривать варианты в других регионах Украины или за границей.

Все объявления проходят предварительную модерацию. Это позволяет повысить достоверность информации и минимизировать риски при поиске убежища.

Среди актуальных предложений – дом в селе Бабаи недалеко от города Харькова. В доме есть две комнаты, кухня и приусадебный участок. Жилье подойдет для семей, а также для людей, имеющих домашних питомцев.

Еще один вариант расположен непосредственно в городе. В районе Деревянко предлагают трехкомнатную квартиру со всеми базовыми удобствами для комфортного проживания.

Там могут поселиться женщины, семьи с детьми, а также владельцы кошек или собак. Условия проживания согласовываются напрямую с владельцем.

Отдельно доступная двухкомнатная квартира на Салтовском шоссе. Этот формат предполагает поселение женщины, которая при необходимости сможет помогать пожилой владелице жилья.

Перед заселением специалисты рекомендуют уточнять актуальность объявления, условия проживания и детали контакта с владельцем.

Платформа регулярно обновляет базу, поэтому переселенцы могут быстро находить новые варианты размещения.

