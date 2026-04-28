Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне через онлайн-платформу «Допомагай», де зібрані перевірені пропозиції для тимчасового проживання переселенців, повідомляє Politeka.

Сервіс допомагає оперативно знайти помешкання як у самому місті, так і в населених пунктах області. Також користувачі можуть розглядати варіанти в інших регіонах України або за кордоном.

Усі оголошення проходять попередню модерацію. Це дозволяє підвищити достовірність інформації та мінімізувати ризики під час пошуку прихистку.

Серед актуальних пропозицій — будинок у селі Бабаї неподалік міста Харкова. Оселя має дві кімнати, кухню та присадибну ділянку. Помешкання підійде для родин, а також для людей, які мають домашніх улюбленців.

Ще один варіант розташований безпосередньо у місті. У районі Дерев’янка пропонують трикімнатну квартиру з усіма базовими зручностями для комфортного проживання.

Там можуть оселитися жінки, родини з дітьми, а також власники котів чи собак. Умови проживання узгоджуються напряму з господарем.

Окремо доступна двокімнатна квартира на Салтівському шосе. Цей формат передбачає поселення жінки, яка за потреби зможе допомагати літній власниці житла.

Саме так Безкоштовне житло для ВПО в Харкові стає реальним інструментом підтримки людей, які були змушені залишити власні домівки.

Перед заселенням фахівці радять уточнювати актуальність оголошення, умови проживання та деталі контакту з власником.

Платформа регулярно оновлює базу, тому переселенці можуть швидко знаходити нові безпечні варіанти розміщення.

