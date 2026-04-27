Новый график движения поездов в Кировоградской области был обновлен из-за добавления женских вагонов в ряд пассажирских рейсов, сообщает Politeka.

Решение о расширении таких вагонов приняла «Укрзализныця», которая добавила еще три пассажирских состава с отдельными купе для женщин.

Новый график движения поездов в Кировоградской области предусматривает, что один из составов проходит через станции нашего региона, в частности, Знаменку и Кропивницкий.

В рамках обновления, которое входит в новый график движения поездов в Кировоградской области, речь идет о следующих рейсах: №7 Харьков – Одесса, №12 Львов – Одесса, №92 Львов – Киев.

В компании отметили, что билеты на эти рейсы уже доступны для приобретения, а женские вагоны оформлены как обычные купейные места без дополнительных наценок.

Пассажирки могут пользоваться ими по стандартной стоимости проезда, без изменений тарифов или отдельных доплат за специальный формат вагона.

Отдельно отмечается, что в такие купе допускаются только женщины или женщины, путешествующие с детьми младше пяти лет включительно.

Это правило действует для всех пассажирских составов, где введен подобный формат перевозок, и является частью общей политики безопасности и комфорта.

В компании также уточнили, что с первого мая 2026 года в Украине будет курсировать 18 составов с женскими вагонами. Среди них:

№1/2 Харьков - Ворохта,

№3/4 Запорожье - Ужгород,

№5/6 Запорожье - Ясиня,

№15/16 Харьков - Ясиня,

№17/18 Харьков - Ужгород,

№22/21 Львов - Харьков,

№26/25 Одесса - Ясиня,

№29/30 Киев – Ужгород,

№38/37 Киев - Запорожье,

№41/42 Днепр - Трускавец,

№43/44 Черкассы - Ивано-Франковск,

№75/76 Киев - Кривой Рог,

№81/82 Киев – Ужгород,

№95/96 Киев - Рахов,

№98/97 Ковель - Киев,

