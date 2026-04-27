Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області було оновлено через додавання жіночих вагонів у низку пасажирських рейсів, повідомляє Politeka.
Рішення про розширення таких вагонів ухвалила «Укрзалізниця», яка додала ще три пасажирських склади з окремими купе для жінок.
Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області передбачає, що один із складів проходить через станції нашого регіону, зокрема Знам’янку та Кропивницький.
У межах оновлення, яке входить у новий графік руху поїздів у Кіровоградській області, йдеться про такі рейси:№7 Харків - Одеса, №12 Львів - Одеса, №92 Львів - Київ.
У компанії зазначили, що квитки на ці рейси вже доступні для придбання, а самі жіночі вагони оформлені як звичайні купейні місця без додаткових націнок.
Пасажирки можуть користуватися ними за стандартною вартістю проїзду, без змін у тарифах або окремих доплат за спеціальний формат вагона.
Окремо наголошується, що у такі купе допускаються лише жінки або жінки, які подорожують із дітьми віком до п’яти років включно.
Це правило діє для всіх пасажирських складів, де впроваджено подібний формат перевезень, і є частиною загальної політики безпеки та комфорту.
У компанії також уточнили, що з першого травня 2026 року загалом в Україні курсуватиме 18 складів із жіночими вагонами. Серед них:
- №1/2 Харків - Ворохта,
- №3/4 Запоріжжя - Ужгород,
- №5/6 Запоріжжя - Ясіня,
- №15/16 Харків - Ясіня,
- №17/18 Харків - Ужгород,
- №22/21 Львів - Харків,
- №26/25 Одеса - Ясіня,
- №29/30 Київ - Ужгород,
- №38/37 Київ - Запоріжжя,
- №41/42 Дніпро - Трускавець,
- №43/44 Черкаси - Івано-Франківськ,
- №75/76 Київ - Кривий Ріг,
- №81/82 Київ - Ужгород,
- №95/96 Київ - Рахів,
- №98/97 Ковель - Київ,
- №7 Харків - Одеса,
- №12 Львів - Одеса,
- №92 Львів - Київ.
