Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області було оновлено через додавання жіночих вагонів у низку пасажирських рейсів, повідомляє Politeka.

Рішення про розширення таких вагонів ухвалила «Укрзалізниця», яка додала ще три пасажирських склади з окремими купе для жінок.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області передбачає, що один із складів проходить через станції нашого регіону, зокрема Знам’янку та Кропивницький.

У межах оновлення, яке входить у новий графік руху поїздів у Кіровоградській області, йдеться про такі рейси:№7 Харків - Одеса, №12 Львів - Одеса, №92 Львів - Київ.

У компанії зазначили, що квитки на ці рейси вже доступні для придбання, а самі жіночі вагони оформлені як звичайні купейні місця без додаткових націнок.

Пасажирки можуть користуватися ними за стандартною вартістю проїзду, без змін у тарифах або окремих доплат за спеціальний формат вагона.

Окремо наголошується, що у такі купе допускаються лише жінки або жінки, які подорожують із дітьми віком до п’яти років включно.

Це правило діє для всіх пасажирських складів, де впроваджено подібний формат перевезень, і є частиною загальної політики безпеки та комфорту.

У компанії також уточнили, що з першого травня 2026 року загалом в Україні курсуватиме 18 складів із жіночими вагонами. Серед них:

  • №1/2 Харків - Ворохта,
  • №3/4 Запоріжжя - Ужгород,
  • №5/6 Запоріжжя - Ясіня,
  • №15/16 Харків - Ясіня,
  • №17/18 Харків - Ужгород,
  • №22/21 Львів - Харків,
  • №26/25 Одеса - Ясіня,
  • №29/30 Київ - Ужгород,
  • №38/37 Київ - Запоріжжя,
  • №41/42 Дніпро - Трускавець,
  • №43/44 Черкаси - Івано-Франківськ,
  • №75/76 Київ - Кривий Ріг,
  • №81/82 Київ - Ужгород,
  • №95/96 Київ - Рахів,
  • №98/97 Ковель - Київ,
  • №7 Харків - Одеса,
  • №12 Львів - Одеса,
  • №92 Львів - Київ.

