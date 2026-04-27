Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області передбачає оновлення пасажирських рейсів із появою спеціальних вагонів для жінок.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області було оновлено через додавання жіночих вагонів у низку пасажирських рейсів, повідомляє Politeka.

Рішення про розширення таких вагонів ухвалила «Укрзалізниця», яка додала ще три пасажирських склади з окремими купе для жінок.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області передбачає, що один із складів проходить через станції нашого регіону, зокрема Знам’янку та Кропивницький.

У межах оновлення, яке входить у новий графік руху поїздів у Кіровоградській області, йдеться про такі рейси:№7 Харків - Одеса, №12 Львів - Одеса, №92 Львів - Київ.

У компанії зазначили, що квитки на ці рейси вже доступні для придбання, а самі жіночі вагони оформлені як звичайні купейні місця без додаткових націнок.

Пасажирки можуть користуватися ними за стандартною вартістю проїзду, без змін у тарифах або окремих доплат за спеціальний формат вагона.

Окремо наголошується, що у такі купе допускаються лише жінки або жінки, які подорожують із дітьми віком до п’яти років включно.

Це правило діє для всіх пасажирських складів, де впроваджено подібний формат перевезень, і є частиною загальної політики безпеки та комфорту.

У компанії також уточнили, що з першого травня 2026 року загалом в Україні курсуватиме 18 складів із жіночими вагонами. Серед них:

№1/2 Харків - Ворохта,

№3/4 Запоріжжя - Ужгород,

№5/6 Запоріжжя - Ясіня,

№15/16 Харків - Ясіня,

№17/18 Харків - Ужгород,

№22/21 Львів - Харків,

№26/25 Одеса - Ясіня,

№29/30 Київ - Ужгород,

№38/37 Київ - Запоріжжя,

№41/42 Дніпро - Трускавець,

№43/44 Черкаси - Івано-Франківськ,

№75/76 Київ - Кривий Ріг,

№81/82 Київ - Ужгород,

№95/96 Київ - Рахів,

№98/97 Ковель - Київ,

№7 Харків - Одеса,

№12 Львів - Одеса,

№92 Львів - Київ.

