Подорожание проезда в Черкасской области задело Каневское общество, передает Politeka.

С 21 апреля здесь ввели новые тарифы на городские и части пригородных маршрутов.

Теперь одна поездка автобусом в пределах Канева стоит 20 гривен. Для учащихся во время учебного года сохранили льготную стоимость – 10 гривен. Новые цены начали действовать со вторника, 21 апреля.

Изменения касаются не только городского сообщения. Для отдельных пригородных направлений, обслуживаемых обществом «М+М», также утвердили новый тариф. Теперь проезд стоит 2 гривны 10 копеек за каждый километр.

Обновленные условия действуют на маршрутах «АС Канев – село Михайловка» (рейс №108) и «АС Канев – село Лука». Именно эти направления имеют стабильный спрос среди жителей общины и окрестных населенных пунктов.

В городском совете объяснили: решение было принято после анализа экономических показателей перевозчика. Среди главных причин – подорожание горючего, смазочных материалов, запасных частей, технического обслуживания транспорта, а также рост расходов на оплату труда персонала.

Подорожание проезда в Черкасской области связывают, прежде всего, с общей тенденцией роста расходов в транспортной сфере. В последние месяцы в Украине заметно выросли цены на бензин и дизель, что напрямую влияет на себестоимость пассажирских перевозок.

Напомним, ранее в регионе уже пересматривали транспортные тарифы. В частности, в Черкассах на автобусных маршрутах частных перевозчиков стоимость зависит от способа оплаты: 16 гривен при безналичном расчете и 20 гривен - наличными.

В Каневской общине отмечают, что обновление тарифов должно обеспечить стабильную работу перевозчиков, сохранение маршрутной сети и надлежащий уровень обслуживания пассажиров.

