Подорожчання проїзду в Черкаській області пов’язують насамперед із загальною тенденцією зростання витрат у транспортній сфері.

Подорожчання проїзду в Черкаській області зачепило Канівську громаду, передає Politeka.

Із 21 квітня тут запровадили нові тарифи на міських і частині приміських маршрутів.

Відтепер одна поїздка автобусом у межах Канева коштує 20 гривень. Для учнів під час навчального року зберегли пільгову вартість — 10 гривень. Нові розцінки почали діяти з вівторка, 21 квітня.

Зміни стосуються не лише міського сполучення. Для окремих приміських напрямків, які обслуговує товариство «М+М», також затвердили новий тариф. Відтепер проїзд коштує 2 гривні 10 копійок за кожен кілометр.

Оновлені умови діють на маршрутах «АС Канів – село Михайлівка» (рейс №108) та «АС Канів – село Лука». Саме ці напрямки користуються стабільним попитом серед жителів громади та навколишніх населених пунктів.

У міській раді пояснили: рішення ухвалили після аналізу економічних показників перевізника. Серед головних причин — подорожчання пального, мастильних матеріалів, запасних частин, технічного обслуговування транспорту, а також зростання витрат на оплату праці персоналу.

Подорожчання проїзду в Черкаській області пов’язують насамперед із загальною тенденцією зростання витрат у транспортній сфері. Останніми місяцями в Україні помітно зросли ціни на бензин і дизель, що безпосередньо впливає на собівартість пасажирських перевезень.

Нагадаємо, раніше в регіоні вже переглядали транспортні тарифи. Зокрема, у Черкасах на автобусних маршрутах приватних перевізників вартість залежить від способу оплати: 16 гривень при безготівковому розрахунку та 20 гривень — готівкою.

У Канівській громаді зазначають, що оновлення тарифів має забезпечити стабільну роботу перевізників, збереження маршрутної мережі та належний рівень обслуговування пасажирів.

