Плановые и профилактические работы привели к составлению графиков отключения света в Ивано-Франковской области на 29 апреля.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на 29 апреля вводятся в связи с плановыми работами в электросетях, сообщает издание Politeka.net.

Об этом сообщили несколько местных общин на своих официальных страницах в Facebook.

Плановые и профилактические работы необходимы для повышения надежности электроснабжения, уменьшения риска аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы энергосистемы области в будущем.

Жителям региона рекомендуют заранее ознакомиться с графиком отключения света в Ивано-Франковской области на 29 апреля и учесть отсутствие электроэнергии при планировании повседневных дел в этот день. Специалисты призывают жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием.

29 апреля 2026 года с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останется село Пидгирья, в частности улица Ивана Франко.

Также с 09:00 до 17:00 часа отключения коснутся поселка Залуква. Ограничения запланированы на следующих улицах:

Богдана Хмельныцького, Ольгы Кобылянськои, Я. Осмомысла, Яценовычив.

В этот же период с 09:00 до 17:00 часов электроэнергии временно не будет и в селе Богородчаны на таких улицах:

Мыру, Украинська.

29 апреля, с 09:00 до 19:00, масштабные работы будут проводить в селе Богородчаны. В связи с этим отключения охватят следующие адреса:

Заболотна, Ивана Франка, Крута, Леси Украинкы, Мыхайла Грушевського, Тараса Шевченка.



В тот же день обесточения состоятся и в селе Горохолына из-за проведения плановых ремонтных работ. В период с 09:00 до 19:00 часов, будут выключать свет на улице:

Украинська.

