Графики отключения света в Ивано-Франковской области на 29 апреля вводятся в связи с плановыми работами в электросетях, сообщает издание Politeka.net.
Об этом сообщили несколько местных общин на своих официальных страницах в Facebook.
Плановые и профилактические работы необходимы для повышения надежности электроснабжения, уменьшения риска аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы энергосистемы области в будущем.
Жителям региона рекомендуют заранее ознакомиться с графиком отключения света в Ивано-Франковской области на 29 апреля и учесть отсутствие электроэнергии при планировании повседневных дел в этот день. Специалисты призывают жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием.
29 апреля 2026 года с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останется село Пидгирья, в частности улица Ивана Франко.
Также с 09:00 до 17:00 часа отключения коснутся поселка Залуква. Ограничения запланированы на следующих улицах:
- Богдана Хмельныцького, Ольгы Кобылянськои, Я. Осмомысла, Яценовычив.
В этот же период с 09:00 до 17:00 часов электроэнергии временно не будет и в селе Богородчаны на таких улицах:
- Мыру, Украинська.
29 апреля, с 09:00 до 19:00, масштабные работы будут проводить в селе Богородчаны. В связи с этим отключения охватят следующие адреса:
- Заболотна, Ивана Франка, Крута, Леси Украинкы, Мыхайла Грушевського, Тараса Шевченка.
В тот же день обесточения состоятся и в селе Горохолына из-за проведения плановых ремонтных работ. В период с 09:00 до 19:00 часов, будут выключать свет на улице:
- Украинська.
Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ивано-Франковске: какая теперь стоимость билета.
Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске: что изменилось для жителей.
Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров во Львовской области: сколько денег будет предоставлено дополнительно.