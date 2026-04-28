Графіки відключення світла у Івано-Франківській області на 29 квітня вводяться у зв'язку з плановими роботами в електромережах, повідомляє видання Politeka.net.
Про це повідомили кілька місцевих громад на своїх офіційних сторінках у Facebook.
Планові та профілактичні роботи є необхідними для підвищення надійності електропостачання, зменшення ризику аварійних ситуацій та забезпечення стабільної роботи енергосистеми області у майбутньому.
Жителям регіону рекомендують завчасно ознайомитися з графіком відключення світла у Івано-Франківській області на 29 квітня і врахувати відсутність електроенергії під час планування повсякденних справ. Фахівці закликають мешканців поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.
29 квітня 2026 року з 09:00 до 17:00 години без електропостачання залишиться село Підгір'я, зокрема вулиця Івана Франка.
Також з 09:00 до 17:00 години відключення торкнуться селища Залуква. Обмеження заплановані на наступних вулицях:
- Богдана Хмельницького, Ольги Кобилянської, Я. Осмомисла, Яценовичів.
У цей же період з 09:00 до 17:00 години електроенергії тимчасово не буде і в селі Богородчани на таких вулицях:
- Миру, Українська.
29 квітня, з 09:00 до 19:00 години, масштабні роботи проводитимуть у селі Богородчани. У зв'язку з цим відключення охоплять наступні адреси:
- Заболотна, Івана Франка, Крута, Лесі Українки, Михайла Грушевського, Тараса Шевченка.
Того ж дня знеструмлення відбудуться і в селі Горохолина через проведення планових ремонтних робіт. У період з 09:00 до 19:00 години, будуть вимикати світло на вулиці:
- Українська.
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Івано-Франківську: яка тепер вартість квитка.
Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську: що змінилося для жителів.
Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Львівській області: скільки грошей буде надано додатково.