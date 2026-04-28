Планові та профілактичні роботи привели до складання графіків відключення світла у Івано-Франківській області на 29 квітня.

Про це повідомили кілька місцевих громад на своїх офіційних сторінках у Facebook.

Планові та профілактичні роботи є необхідними для підвищення надійності електропостачання, зменшення ризику аварійних ситуацій та забезпечення стабільної роботи енергосистеми області у майбутньому.

Жителям регіону рекомендують завчасно ознайомитися з графіком відключення світла у Івано-Франківській області на 29 квітня і врахувати відсутність електроенергії під час планування повсякденних справ. Фахівці закликають мешканців поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

29 квітня 2026 року з 09:00 до 17:00 години без електропостачання залишиться село Підгір'я, зокрема вулиця Івана Франка.

Також з 09:00 до 17:00 години відключення торкнуться селища Залуква. Обмеження заплановані на наступних вулицях:

Богдана Хмельницького, Ольги Кобилянської, Я. Осмомисла, Яценовичів.

У цей же період з 09:00 до 17:00 години електроенергії тимчасово не буде і в селі Богородчани на таких вулицях:

Миру, Українська.

29 квітня, з 09:00 до 19:00 години, масштабні роботи проводитимуть у селі Богородчани. У зв'язку з цим відключення охоплять наступні адреси:

Заболотна, Івана Франка, Крута, Лесі Українки, Михайла Грушевського, Тараса Шевченка.

Того ж дня знеструмлення відбудуться і в селі Горохолина через проведення планових ремонтних робіт. У період з 09:00 до 19:00 години, будуть вимикати світло на вулиці:

Українська.

Останні новини України:

