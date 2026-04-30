В мае в Кировоградской области продолжат работу графики отключения электроэнергии.

Графики отключения света в Кировоградской области на май будут продолжаться только в отдельных населенных пунктах и ​​по определенным датам, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

В мае в Кировоградской области продолжат работу графики отключения электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения будут вводиться в соответствии с утвержденным расписанием и в четко определенные временные рамки.

04.05.2026 года с 09:00 до 17:00 в селе Аджамка будут продолжаться дополнительные ограничения электричества. Они охватят следующие адреса:

Героив Украины — № 11, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 42а, 43, 45-51, 53-55, 57-63, 65-73, 75-78, 78а, 79, 82-86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116

Спортывна — № 3, 4, 7, 11

Шевченка — № 13а, 15, 17, 19, 23, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

05.05.2026 года с 09:00 до 17:00 в селе Калынивка вводятся дополнительные графики отключения света на улицах:

Ингульська — № 148, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 189а, 190, 190А, 191, 192, 194, 215, 215А, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 271, 273, 275, 278, 278А, 280

Кильцева — № 1, 1А, 4-6, 8, 9, 11, 13, 14А, 14Б, 16, 19, 20, 23, 24, 26-28, 30, 31, 34, 38, 42

Цыганська — № 1, 2, 2А, 3-8, 11

Шкильна — № 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135А, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151

12.05.2026 года с 09:00 до 17:00 в селе Могутне не будет электричества. Ограничения будут продолжаться по отдельным адресам:

Мыру — № 1-4, 7, 8, 10-16, 19-46, 48, 50-56, 58, 59, 61, 62, 64-68, 70-85, 87-89, 91-94, 96, 97, 100-105, 105А, 107-109, 111-116, 118-120, 122, 123, 125-129, 131, 133, 134, 137, 138, 140-142, 144-149, 151, 153, 155-181, 184, 185

Набережна — № 19, 23, 29, 37, 39, 40, 43, 46а, 49, 51, 54

Садова — № 1-14, 16-25, 25А, 26, 27

Степова — № 8

Шкильна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

18.05.2026 года с 09:00 до 17:00 часов в селе Бережынка будут продолжаться дополнительные отключения, которые продлятся по следующим адресам:

Л.Украинкы — № 38

Мыру — № 1-12, 14-20, 20а, 21-23, 23а, 24-29, 29а, 30, 30а, 31-34, 37, 37А, 39, 41а, 43, 46, 51

Шкильна — № 1-2, 2а, 3-8, 8а, 9-13, 13б, 14-51, 51а, 52-59, 61, 63, 65.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: какие возможности доступны украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто сможет получить ежемесячно дополнительную тысячу.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кировоградской области: больше всего бьет по кошельку.