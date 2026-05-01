Гуманитарная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев предоставляется организацией Каритас, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации.

Стартовал новый гуманитарный проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине III», призванный поддержать граждан, чьи дома пострадали в результате боевых действий.

Гуманитарная помощь в Харьковской области направлена ​​на проведение малых и средних ремонтов жилья, которое получило повреждения из-за войны. Речь идет о восстановлении или замене отдельных элементов здания, частично разрушенных вследствие вражеских атак.

В перечень работ могут входить замена выбитых окон и дверей, ремонт кровли, восстановление стен, потолка и других конструкций, которые получили легкие или средние повреждения.

Подать заявку на участие в программе могут владельцы жилья, если дом или квартира имеют незначительные или средние повреждения, не получили критических конструктивных разрушений и остаются безопасными для последующего проживания.

Помощь оказывается в двух форматах: это может быть денежная выплата на самостоятельное проведение ремонтных работ или организация ремонта силами подрядной компании.

Воспользоваться программой могут только жители Харькова и Изюма, относящиеся к социально уязвимым категориям населения.

В частности, речь идет о лицах с инвалидностью, людях с тяжелыми заболеваниями, пенсионерах в возрасте от 60 лет, одиноких родителях или опекунах, многодетных семьях, а также беременных женщинах и матерях, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет.

Для участия в программе заявителю необходимо предоставить пакет документов. Среди них паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории, а также подтверждение права собственности на недвижимость.

Кроме того, нужно предоставить документы, удостоверяющие уровень доходов или утрату основного источника заработка. Это может быть справка о доходах за последние шесть месяцев, документы из Пенсионного фонда, налоговой службы или другие официальные подтверждения финансового положения.

Обязательным также акт обследования поврежденного жилья, составленный в соответствии с действующим законодательством Украины.

Если у заявителя нет всех документов, подтверждающих его уязвимость, окончательное решение может быть принято после дополнительной оценки социальным работником. Специалист индивидуально изучает жизненные обстоятельства, документы и потребности семьи.

