Прогноз на неделю с 4 по 10 мая в Харькове предусматривает периодические прояснения и преимущественно сухую погоду без существенных осадков, сообщает Politeka.
Подробный прогноз погоды на неделю с 4 по 10 мая в Харькове предоставили на платформе sinoptik.ua.
4 мая будет в основном ясным и спокойным днем. В течение суток небо будет чистым, без существенных осадков. Температура днем поднимется до +17, ночью опустится до +6 градусов.
5 мая начнётся с ясного неба, однако во второй половине дня появится облачность. Дневная температура будет около +19 градусов, ночная около +9 градусов.
6 мая в основном будет облачным днем. Облачность сохранится до вечера, и только к концу суток возможны краткие прояснения. Температура днем составит +20 градусов, ночью около +12 градусов.
7 мая прогнозируется более стабильная атмосфера с преобладанием ясного неба. Днем температура поднимется до +21 градуса, ночью будет около +13 градусов.
8 мая станет самым пасмурным днем недели. В городе будет идти дождь. Температура днем около +20, ночью +14 градусов.
В конце дня возможен слабый дождь, который станет единственным потенциальным проявлением осадков через неделю. Ветер сильный, до 4–4.3 м/с.
9 мая в течение дня небо будет оставаться затянутым, но без осадков. Температура днем около +17, ночью +13 градусов. Влажность повышена.
10 мая также будет преобладать облачность с редкими прояснениями. Температура днем будет около +17 градусов, ночью +12 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер умеренный.
В целом прогноз на неделю с 4 по 10 мая в Харькове демонстрирует стабильную весеннюю погоду без резких изменений температуры.
