Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 мая в Харькове указывает на умеренно теплые весенние условия с неустойчивой облачностью.

Прогноз на неделю с 4 по 10 мая в Харькове предусматривает периодические прояснения и преимущественно сухую погоду без существенных осадков, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 4 по 10 мая в Харькове предоставили на платформе sinoptik.ua.

4 мая будет в основном ясным и спокойным днем. В течение суток небо будет чистым, без существенных осадков. Температура днем ​​поднимется до +17, ночью опустится до +6 градусов.

5 мая начнётся с ясного неба, однако во второй половине дня появится облачность. Дневная температура будет около +19 градусов, ночная около +9 градусов.

6 мая в основном будет облачным днем. Облачность сохранится до вечера, и только к концу суток возможны краткие прояснения. Температура днем ​​составит +20 градусов, ночью около +12 градусов.

7 мая прогнозируется более стабильная атмосфера с преобладанием ясного неба. Днем температура поднимется до +21 градуса, ночью будет около +13 градусов.

8 мая станет самым пасмурным днем ​​недели. В городе будет идти дождь. Температура днем ​​около +20, ночью +14 градусов.

В конце дня возможен слабый дождь, который станет единственным потенциальным проявлением осадков через неделю. Ветер сильный, до 4–4.3 м/с.

9 мая в течение дня небо будет оставаться затянутым, но без осадков. Температура днем ​​около +17, ночью +13 градусов. Влажность повышена.

10 мая также будет преобладать облачность с редкими прояснениями. Температура днем ​​будет около +17 градусов, ночью +12 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер умеренный.

В целом прогноз на неделю с 4 по 10 мая в Харькове демонстрирует стабильную весеннюю погоду без резких изменений температуры.

