Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області фіксується за результатами квітневого моніторингу ринку, де відчутні зміни торкнулися одразу кількох категорій товарів повсякденного попиту, повідомляє Politeka.

У сегменті копченої сирокопченої ковбаси «Алан Брауншвейська» (1 кг) зафіксовано найвищий рівень вартості — 1172,00 грн у мережі Megamarket. Для порівняння, у березні середній показник становив 879,02 грн, що свідчить про суттєве зростання майже на 300 грн за місяць.

Схожа динаміка простежується і в сегменті свинячого шашлику. Середній рівень наразі перебуває біля 273,12 грн за кілограм. У різних торгових мережах показники коливаються від 248,56 грн до 289,00 грн. У березні середній орієнтир складав 283,29 грн, що демонструє неоднорідні коливання залежно від точки продажу.

Окремо варто відзначити яловичину (гуляш). Поточний середній рівень досягає 430,96 грн за кілограм. У магазинах розкид значний: від 323,89 грн до 490,00 грн. Раніше середній показник перебував на рівні 396,44 грн, що свідчить про загальне підвищення у цій категорії більш ніж на 25 грн за місяць.

Аналітики ринку пояснюють зміни комплексом факторів: від коливань закупівельної сировини до витрат на логістику та переробку. Найбільш різкі коливання зафіксовано саме у сегменті ковбасних виробів преміального класу.

У підсумку Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області відображає загальну тенденцію зростання вартості білкової продукції, яка залишається однією з ключових у споживчому кошику домогосподарств.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.