Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві відбувається паралельно з переглядом витрат у різних сегментах міського господарства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві фіксується через оновлення розцінок на вивезення побутових відходів у Корабельному районі, де зміни набудуть чинності з 1 травня 2026 року, повідомляє видання Politeka.

Виконавчий комітет міської ради затвердив нові розрахунки для відповідної сфери. Рішення пояснюють збільшенням витрат підприємства, яке обслуговує збір та транспортування сміття. Серед причин — здорожчання пального, ремонт спецтехніки та підвищення витрат на оплату праці персоналу.

Оновлені суми стосуються різних категорій відходів. Для змішаного сміття встановлено 302,64 грн за кубічний метр, раніше показник складав 271,81 грн. Великогабаритні залишки тепер обійдуться у 561,48 грн замість попередніх 444,93 грн. Будівельні або ремонтні матеріали оцінені у 536,77 грн проти 427,74 грн.

У комунальному підприємстві зазначають, що коригування охоплює весь цикл послуги — від збору до транспортування. Окремо підкреслюється вплив загальної економічної ситуації на собівартість робіт.

Також варто зауважити, що міська влада нагадує місцевим жителям, що під час воєнного стану частина регульованих цін залишається незмінною, однак послуги з утилізації відходів можуть коригуватися залежно від фінансових потреб виконавців. Жителів обіцяють завчасно інформувати про всі оновлення у платіжках.

