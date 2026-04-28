Новый график движения транспорта в Николаеве появился благодаря запуску троллейбусного маршрута №14, соединяющего улицу Казарского со старым железнодорожным вокзалом, сообщает Politeka.
Новый график движения транспорта предусматривает, что перед началом дополнительного направления маршрут проверили на готовность.
В ходе досмотра оценили состояние инфраструктуры, логистику курсирования троллейбуса, а также удобство остановок для пассажиров. О результатах проверки сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По словам городского головы, работы по обустройству мест посадки и высадки будут продолжаться. Речь идет о приведении остановок в соответствие с требованиями безопасности и комфорта.
В городе отмечают, что постепенное обновление инфраструктуры должно сделать пользование общественным транспортом более удобным для жителей.
Маршрут №14 проходит через важные транспортные артерии областного центра. Троллейбус курсирует через Привокзальную площадь, ул. Аркасовскую, проспект Центральный, Херсонское шоссе, ул. Круговая, ул. Троицкая, ул. Электронную, ул. О. Янаты и ул. Казарского.
Для жителей отдаленных районов появление нового сообщения означает дополнительную возможность добраться до центральной части города и вокзала без пересадок.
Особенно актуальным это может стать для пассажиров, ежедневно пользующихся общественным транспортом для поездок на работу, учебу или по делам.
В городских властях отмечают, что запуск нового направления стал ответом на многочисленные обращения горожан.
В последнее время жители просили расширить сеть электротранспорта и улучшить связь между районами. Поэтому обновленный график движения в Николаеве предусматривает дополнительный маршрут.
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.
Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.