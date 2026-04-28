Новый график движения транспорта в Николаеве был введен уже с 28 апреля, когда в городе начал работать новый маршрут.

Новый график движения транспорта в Николаеве появился благодаря запуску троллейбусного маршрута №14, соединяющего улицу Казарского со старым железнодорожным вокзалом, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта предусматривает, что перед началом дополнительного направления маршрут проверили на готовность.

В ходе досмотра оценили состояние инфраструктуры, логистику курсирования троллейбуса, а также удобство остановок для пассажиров. О результатах проверки сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По словам городского головы, работы по обустройству мест посадки и высадки будут продолжаться. Речь идет о приведении остановок в соответствие с требованиями безопасности и комфорта.

В городе отмечают, что постепенное обновление инфраструктуры должно сделать пользование общественным транспортом более удобным для жителей.

Маршрут №14 проходит через важные транспортные артерии областного центра. Троллейбус курсирует через Привокзальную площадь, ул. Аркасовскую, проспект Центральный, Херсонское шоссе, ул. Круговая, ул. Троицкая, ул. Электронную, ул. О. Янаты и ул. Казарского.

Для жителей отдаленных районов появление нового сообщения означает дополнительную возможность добраться до центральной части города и вокзала без пересадок.

Особенно актуальным это может стать для пассажиров, ежедневно пользующихся общественным транспортом для поездок на работу, учебу или по делам.

В городских властях отмечают, что запуск нового направления стал ответом на многочисленные обращения горожан.

В последнее время жители просили расширить сеть электротранспорта и улучшить связь между районами. Поэтому обновленный график движения в Николаеве предусматривает дополнительный маршрут.

