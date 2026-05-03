Графики отключения света в Сумской области на неделю с 4 по 10 мая продлятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Графики отключения света в Сумской области на неделю с 4 по 10 мая будут продолжаться через проведение профилактических и плановых работ. Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эту информацию при планировании ежедневных дел.

05.05.2026 года с 08:00 до 16:00 в пгт Недрыгайлив будут продолжаться дополнительные отключения электричества. Дома погрузятся в темноту на следующих улицах:

Незалежности — №37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 59А, 61, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 65/3, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83

Береговый пров. — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 23

В этот день также будут выключать электричество в селе Коровынци с 08:00 до 16:00 по следующим адресам:

Кыивська — №21, 23/1, 23/2, 23А1, 23А2, 23Б1, 23Б2, 23В1, 23В2, 25/1, 25/2, 25А1, 25А2, 25Б1, 25Б2, 27, 27/2, 29/1, 29/2, 31

Также 5 мая с 08:00 до 16:00 вводятся дополнительные отключения света в селе Мали Будкы. Электричество будет отсутствовать в домах, находящихся по следующим адресам:

Дворова — №1, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19

Лисова — №2, 6

Сильська — №1М, 14, 19, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48

06.05.2026 будут продолжаться отключения в селе Мали Будкы. Обесточат дома с 08:00 до 16:00 часов, однако только по следующим адресам:

Дворова — №1, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19

Лисова — №2, 6

Сильська — №1М, 14, 19, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48

Также 6 мая с 08:00–16:00 часы будут выключать свет в пгт Недригайлив по улице Магаливська — №10А.

