Энергетики заранее подготовили детальные графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 4 по 10 мая.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 4 по 10 мая продлятся, однако только по отдельным адресам, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Энергетики заранее подготовили детальные графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 4 по 10 мая. Это позволяет жителям заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией.

04.05.2026 года с 09:00 до 17:00 часов будут длиться дополнительные графики отключения электричества в селе Краснопилля. Обесточенными будут оставаться следующие улицы:

Велыка — №2-4, 6-7, 10-14, 16-20, 21А, 23-25, 27, 32, 34-35, 37А, 39-40, 44, 47, 49, 53, 56-57, 60-62, 64, 68А, 69-70, 74, 76, 78, 80, 82

Вышневый пров. — №1, 3, 5

Дружбы пров. — №1-3, 5-7, 10-14

Леси Украинкы — №3-5

Лисова — №4-5

Мыру — №3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Молодижна — №1-6, 7а

Ныжча — №1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Нова — №3-5, 10, 12, 14, 14а, 15-16, 20, 22, 29-30, 32

Паркова — №1-2, 4-6, 8, 10-14, 16-17, 21, 25, 37, 49, 55

Перемоги — №1-2, 4-6, 7А, 8-10, 12, 14, 17-18, 20-21, 31-32, 36, 40, 42, 50, 54

Поштова — №2, 4-6, 13, 25А, 29

Садова — №1-2, 4-6, 11-12, 16-21, 24-27, 32-36

Тернова — №1-2, 4, 6А, 7-8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Тимирязева пров. — №6

Травнева — №2-3, 5, 9, 11-12, 16, 20-21

Тясмынська — №7, 13, 15-16, 18-19, 21, 23-24, 26, 28, 34, 40

Хутирська — №1

Центральна — №2-4, 4А, 5, 7-10, 16, 18-19, 21, 23, 25-31, 34-35, 37, 39, 41-44, 47, 49-55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99

Черкаська — №1-4, 7, 10-11, 14-15, 19, 21, 33, 38-39, 41, 45-47, 50, 55, 58-60, 63-64, 69, 79

Чыгырынська — №1, 4-11, 13, 16, 18, 21-22, 24, 26-27, 30, 33, 35, 38-41, 43-44, 46-47

Шевченка — №5-6, 8, 10, 12-13, 15-16, 20, 22, 26

Шкильна — №4-5, 7-9, 11

Яблунева — №1-2, 7, 10-11, 13, 18, 22-23, 28, 30

05.05.2026 года с 08:00 до 20:00 часов в населенном пункте Олександрия исчезнет электричество. 12 часов подряд не будет света на улицах:

Абрыкосова — №6

Барвинкова — №20–21, 23, 25

Васыля Сухомлынського — №7, 7А, 9, 11, 22, 24, 26

Грыгория Логвына — №69

Дмытра Яворныцького — №1

Ивана Головка пров. — №1–10, 12, 14

Мыру — №85

Нагорна — №68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82–83, 85, 87, 89, 95–103, 105, 113, 115, 117, 119, 123, 125

Поштовый пров. — №3–4

Флотська — №10, 12, 18, 20, 22–24

07.05.2026 года с 09:00 до 20:00 часов в селе Войнивка не будет света. В связи с плановыми ремонтными работами электричество пропадет на улицах:

Вильна — №1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-9, 9А, 10-18, 18А

Мыру — №1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а

Паромный — №1-5, 7

Центральна — №126, 128, 130, 130а, 132, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152-157, 158а, 158б, 159, 159а, 161, 161а, 162-163, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169

Шевченко — №1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-20, 22, 22а, 23, 25, 27

Ювилейна — №1, 1А, 2-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а.

В городе Олександрия 08.05.2026 года с 09:00 до 23:00 (т.е. почти на целый день) электричество будет отсутствовать по адресам:

Бойкивська — №3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-38, 40-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69

Зоряный пров. — №1, 1А, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24, 25А, 26-29, 31-33, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48

Козацькый шлях — №81, 81А

Ольгы Березняк пров. — №1, 1А, 3, 5а, 7, 216, 502Д

Франка — №80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-135, 137, 139, 141, 145, 147, 149.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: какие возможности доступны украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто сможет получить ежемесячно дополнительную тысячу.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кировоградской области: больше всего бьет по кошельку.