Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 4 по 10 мая будут продолжаться по десяткам адресов.

Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 4 по 10 мая охватят десятки адресов, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 4 по 10 мая будут продолжаться в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях.

04.05.2026 года с 10:00 до 17:00 дополнительные графики отключения электричества в городе Жмерынка. Свет исчезнет по следующим адресам:

Кыивська: 1/2, 139, 141, 238, 288.

Ольгы Кобылянськои: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67.

Романа Шухевыча: 3, 4, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26.

Степана Руданського: 4, 6, 6А, 14, 18.

Федора Подвласова: 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

05.05.2026 года с 10:00 до 17:00 будут выключать электричество в населенном пункте Тарасивка. Обесточенными будут следующие улицы:

Берегова: 1, 2, 3.

Б. Хмельныцького: 13.

Жовтнева: 9, 504.

Ковальова: 2, 3, 4, 6, 6А, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 26, 30, 30/1, 518.

Колгоспна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 91, 97, 98, 98/1, 98/2, 99, 109, 523.

Коцюбынського: 1, 2, 4, 6, 9, 16, 22, 23, 33, 36, 515.

Л. Украинкы: 1, 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 511.

Молодижна: 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 14, 22, 504.

Перемоги: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 20, 21, 23, 26, 29, 31, 32, 36, 46, 50, 190, 520.

Першотравнева: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 509.

Пивденна: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 26, 28, 33, 35, 44, 45, 61, 74, 80, 86.

Шевченка: 1, 2А, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 37, 508.

Шкильна: 1, 4, 5, 6, 12, 13, 504.

06.05.2026 года с 10:00 до 17:00 часов в населенном пункте Турбив исчезнет электричество на улицах:

Вышнева: 4, 5, 7, 11, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33

Корольова: 1, 18, 21, 22, 28, 30, 33, 34, 42, 43, 45, 47, 51, 53, 64, 66, 72

Л. Украинкы: 12А

Мыру: 8Г, 93И, 94, 96, 97, 98, 99А, 102, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117А, 120, 132, 136, 137, 147, 147А, 147Б, 147Е, 151, 153, 155, 159, 161, 167, 169

Молодижна: 1/46, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 36А, 40, 44

Налывайка: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 21, 31, 33, 35, 37, 39, 39А

08.05.2026 года с 09:00 до 16:00 часов в городе Могилев-Подильськый будут выключать свет, однако отсутствует электричество только по адресам:

Остривська — №97

Спортывна — №1, 16

просп. Незалежности — №107Б, 128, 128/1, 128Г, 128Н, 128Р, 128Ф, 128Ч, 130А, 259, 277, 283, 287, 287/19, 293, 295, 295А/11, 297, 301, 303, 303А, 303Б, 303Ш, 305, 307.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно получить убежище на долгое время.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: пассажирам сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: выплаты вырастут у части украинцев, кому начислят надбавки.