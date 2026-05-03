Подорожание проезда в Хмельницкой области коснется и Изяславской общины, передает Politeka.

С 1 мая стоимость поездки на городских маршрутах временно выросла до 15 гривен. Новый тариф будет действовать до 1 июля 2026 года.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Изяславского городского совета на заседании 29 апреля. Причиной назвали рост расходов на горючее. В горсовете отмечают: шаг вынужденный, но необходим для стабильной работы перевозчиков и бесперебойного движения автобусов.

Подорожание проезда в Хмельницкой области стало одним из ключевых вопросов заседания. Одновременно исполком утвердил временный график движения автобусов на маршруте №3 «Комбикормовый завод – Лабазы» на период военного положения.

Кроме транспортного блока члены исполкома рассмотрели ряд других решений. В частности, поддержали предоставление коммунальному предприятию «Жилкоммунсервис» функций ритуальной службы. Окончательное решение по этому вопросу должны быть приняты депутатами на сессии.

Также КП «Изяславтеплосеть» получило разрешения на замену тепловых сетей в нескольких частях города. Это важный этап подготовки к следующему отопительному сезону. После завершения работ предприятие обязано полностью восстановить благоустройство.

Среди других решений – удаление аварийных деревьев, обновление состава конкурсного комитета по определению автомобильных перевозчиков, а также рассмотрение жилищных вопросов жителей общины.

Отдельное внимание было уделено социальному направлению. Речь шла о защите детских прав, поддержке ветеранов, оказании помощи раненым военным и семьям погибших защитников.

Кроме того, исполком одобрил отчет об исполнении бюджета за первый квартал и согласовал изменения в финансовые и отраслевые программы общества на 2026 год. Соответствующие проекты еще будут рассмотрены на ближайшей сессии городского совета.

