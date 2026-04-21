Новый график движения поездов в Винницкой области был введен из-за плановых ремонтных работ на железной дороге, которые повлияли на пригородное сообщение.

Новый график движения поездов в Винницкой области начал действовать в конце апреля и затронул ряд популярных рейсов, в том числе электричек, курсирующих между ключевыми станциями региона, сообщает Politeka.

Информацию о новом графике движения поездов в Винницкой области 19 апреля обнародовали в АО «Укрзализныця».

Наибольшее обновление почувствовали пассажиры, пользующиеся маршрутом №6312 Жмеринка-Пассажирская – Казатин-1.

В период с 20 по 30 апреля, а также с 1 по 21 мая он будет отправляться со станции Жмеринка в 17:22 вместо предыдущего времени в 17:05, а прибывать в Казатин в 20:04 вместо 19:42.

В то же время новый график движения поездов в Винницкой области предусматривает изменения и для других маршрутов, связанных с межрегиональным сообщением.

В частности, №6026 Фастов-1 - Киев-Пассажирский в тот же период будет курсировать по скорректированному расписанию. Отправка запланирована на 17:03, а прибытие на 18:49.

Кроме этого, изменения коснулись и более широкой сети пригородных перевозок. В направлениях Черкасс, Мироновка, Полтава и Харьков часть рейсов получила новое время отправления, некоторые маршруты были сокращены, а отдельные составы временно отменили.

Такие коррективы объясняют необходимостью проведения технических работ по поддержанию железнодорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии.

В самой «Укрзализныце» подчеркивают, что обновления носят временный характер и направлены на повышение безопасности перевозок. После завершения ремонтов курсирование пассажирских составов планируется вернуть к привычному расписанию.

Актуальные данные по рейсам рекомендуют уточнять на официальном сайте Юго-Западной железной дороги непосредственно перед отправкой.

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно получить убежище на долгое время.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: пассажирам сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: выплаты вырастут у части украинцев, кому начислят надбавки.