Новый график движения поездов в Винницкой области начал действовать в конце апреля и затронул ряд популярных рейсов, в том числе электричек, курсирующих между ключевыми станциями региона, сообщает Politeka.
Информацию о новом графике движения поездов в Винницкой области 19 апреля обнародовали в АО «Укрзализныця».
Наибольшее обновление почувствовали пассажиры, пользующиеся маршрутом №6312 Жмеринка-Пассажирская – Казатин-1.
В период с 20 по 30 апреля, а также с 1 по 21 мая он будет отправляться со станции Жмеринка в 17:22 вместо предыдущего времени в 17:05, а прибывать в Казатин в 20:04 вместо 19:42.
В то же время новый график движения поездов в Винницкой области предусматривает изменения и для других маршрутов, связанных с межрегиональным сообщением.
В частности, №6026 Фастов-1 - Киев-Пассажирский в тот же период будет курсировать по скорректированному расписанию. Отправка запланирована на 17:03, а прибытие на 18:49.
Кроме этого, изменения коснулись и более широкой сети пригородных перевозок. В направлениях Черкасс, Мироновка, Полтава и Харьков часть рейсов получила новое время отправления, некоторые маршруты были сокращены, а отдельные составы временно отменили.
Такие коррективы объясняют необходимостью проведения технических работ по поддержанию железнодорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии.
В самой «Укрзализныце» подчеркивают, что обновления носят временный характер и направлены на повышение безопасности перевозок. После завершения ремонтов курсирование пассажирских составов планируется вернуть к привычному расписанию.
Актуальные данные по рейсам рекомендуют уточнять на официальном сайте Юго-Западной железной дороги непосредственно перед отправкой.
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где можно получить убежище на долгое время.
Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: пассажирам сделали важное объявление.
Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: выплаты вырастут у части украинцев, кому начислят надбавки.