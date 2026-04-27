Дефицит продуктов в Кировоградской области фиксируется на фоне роста импорта минеральных удобрений в Украину, который в первом квартале 2026 года составил 1,2 млн. тонн и превысил прошлогодний показатель на 13%, передает Politeka.

Несмотря на увеличенные объемы поставок, аграрный сектор демонстрирует разбалансирование между спросом и предложением. Аналитики связывают это с расширением посевных площадей, интенсивными весенними работами и ограниченной способностью внутреннего производства быстро реагировать на растущие потребности.

Дополнительными факторами выступают задержки в логистических цепях и колебания мировых ценовых индикаторов. В результате, фермерские хозяйства вынуждены пересматривать бюджетные расходы и искать альтернативные каналы обеспечения ресурсами.

Эксперты предупреждают, что ситуация может повлиять на урожайность в 2026 году и общую устойчивость аграрного рынка, формируя риски для продовольственного баланса страны.

Отдельно отмечается напряженность во фруктовом сегменте. Дефицит продуктов в Кировоградской области наиболее заметен в категории яблок, где объемы качественной продукции в хранилищах сокращаются.

Специалисты объясняют это особенностями прошлого сезона. Часть урожая закладывали на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило товарные свойства и уменьшило пригодные для реализации объемы.

Также повлияло неравномерное применение технологий контроля созревания. Поэтому плоды быстрее теряли качество в процессе хранения, что сузило предложение на рынке.

Аналитики прогнозируют дальнейшие колебания цен, отмечая, что стабилизация будет зависеть от нового урожая, логистических процессов и стабильности поставок на внутренний рынок.

Джерело: agrotimes, io.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: на что стоит надеяться.