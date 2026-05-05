Подорожание проезда во Львовской области произошло в одном из городов, где изменили стоимость поездок в городском общественном транспорте.

Подорожание проезда во Львовской области было зафиксировано после решения исполнительного комитета Дрогобычского городского совета, который 29 апреля утвердил новые тарифы на перевозку пассажиров, сообщает Politeka.

Подорожание проезда во Львовской области предполагает сразу несколько вариантов оплаты в Дрогобыче. Как пояснили в городском совете, стоимость поездки зависит от того, каким способом рассчитывается пассажир.

Самая низкая цена действует для тех, кто пользуется «Картой жителя Дрогобычской общины» или мобильным приложением. В этом случае проезд стоит 25 гривен.

Если оплачивать банковской картой, придется заплатить 28 гривен. Высокий тариф установили для наличного расчета, он составляет 30 гривен.

В горсовете отметили, что такое решение было принято с учетом экономических факторов, влияющих на работу перевозчиков.

Речь идет о росте цен на горюче-смазочные материалы, повышении минимальной заработной платы, а также необходимости сохранить существующую маршрутную сеть.

Отдельно отмечается необходимость обеспечить жителей доступными и безопасными перевозками. В то же время для льготных категорий пассажиров условия не изменятся.

Они и дальше смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а расходы перевозчикам будет компенсировать местный бюджет.

Кроме того, подорожание проезда во Львовской области не ограничивается только Дрогобычем. В апреле во Львовском городском совете приступили к процедуре пересмотра тарифов на общественный транспорт.

Там также рассматривается возможность повышения стоимости наличной оплаты до 30 гривен.

