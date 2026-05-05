Подорожчання проїзду у Львівській області зафіксували після рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, який 29 квітня затвердив нові тарифи на перевезення пасажирів, повідомляє Politeka.
Подорожчання проїзду у Львівській області передбачає одразу кілька варіантів оплати у Дрогобичі. Як пояснили у міській раді, вартість поїздки залежить від того, яким способом розраховується пасажир.
Найнижча ціна діє для тих, хто користується «Карткою жителя Дрогобицької громади» або мобільним застосунком. У цьому випадку проїзд коштує 25 гривень.
Якщо оплачувати банківською карткою, доведеться заплатити 28 гривень. Найвищий тариф встановили для готівкового розрахунку, він становить 30 гривень.
У міськраді зазначили, що таке рішення ухвалили з урахуванням економічних факторів, які впливають на роботу перевізників.
Йдеться про зростання цін на паливно мастильні матеріали, підвищення мінімальної заробітної плати, а також необхідність зберегти існуючу маршрутну мережу.
Окремо наголошується на потребі забезпечити мешканців доступними та безпечними перевезеннями. Водночас, для пільгових категорій пасажирів умови не зміняться.
Вони й надалі зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно, а витрати перевізникам компенсуватиме місцевий бюджет.
Окрім цього, подорожчання проїзду у Львівській області не обмежується лише Дрогобичем. У квітні у Львівській міській раді розпочали процедуру перегляду тарифів на громадський транспорт.
Там також розглядають можливість підвищення вартості готівкової оплати до 30 гривень.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.
Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.