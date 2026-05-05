Подорожчання проїзду у Львівській області відбулося у одному з міст, де змінили вартість поїздок у міському громадському транспорті.

Подорожчання проїзду у Львівській області зафіксували після рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, який 29 квітня затвердив нові тарифи на перевезення пасажирів, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Львівській області передбачає одразу кілька варіантів оплати у Дрогобичі. Як пояснили у міській раді, вартість поїздки залежить від того, яким способом розраховується пасажир.

Найнижча ціна діє для тих, хто користується «Карткою жителя Дрогобицької громади» або мобільним застосунком. У цьому випадку проїзд коштує 25 гривень.

Якщо оплачувати банківською карткою, доведеться заплатити 28 гривень. Найвищий тариф встановили для готівкового розрахунку, він становить 30 гривень.

У міськраді зазначили, що таке рішення ухвалили з урахуванням економічних факторів, які впливають на роботу перевізників.

Йдеться про зростання цін на паливно мастильні матеріали, підвищення мінімальної заробітної плати, а також необхідність зберегти існуючу маршрутну мережу.

Окремо наголошується на потребі забезпечити мешканців доступними та безпечними перевезеннями. Водночас, для пільгових категорій пасажирів умови не зміняться.

Вони й надалі зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно, а витрати перевізникам компенсуватиме місцевий бюджет.

Окрім цього, подорожчання проїзду у Львівській області не обмежується лише Дрогобичем. У квітні у Львівській міській раді розпочали процедуру перегляду тарифів на громадський транспорт.

Там також розглядають можливість підвищення вартості готівкової оплати до 30 гривень.

