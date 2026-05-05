Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске, где с 1 мая сразу поменялись несколько платежных позиций для населения, передает Politeka.

В городе растет стоимость квартплаты на 40% - до 10,52 грн за квадратный метр ежемесячно. Отдельно пересматривают и сферу обращения с бытовыми отходами: тариф увеличивается на 36% и составит 43,85 грн. с одного человека в месяц.

В местных структурах отмечают, что часть предварительных льготных условий для населения с мая больше не будет применяться. Больше всего это ощутят владельцы жилья с электрическим отоплением, тогда как для других категорий потребителей изменения будут менее ощутимы.

Параллельно в энергетическом секторе страны сохраняется базовая цена электроэнергии на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Несмотря на завершение срока действия правительственного решения в конце апреля, официальных заявлений о немедленном изменении тарифа пока нет.

В то же время для домохозяйств, использовавших льготную зимнюю ставку 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч, с мая будет действовать стандартный расчет без сезонных скидок из-за завершения отопительного периода.

На этом фоне рынок газоснабжения остается более стабильным. Компания «Нафтогаз» продлила действие тарифного плана «Фиксированный», поэтому до конца апреля 2027 года цена газа сохранится на уровне 7,96 грн. за кубический метр с автоматическим переходом для действующих клиентов.

Дополнительно, в регионе фиксируются изменения в сфере водоснабжения. В Килийской общине коммунальное предприятие сообщило о пересмотре тарифов из-за подорожания электроэнергии и закупочной воды. В самом городе цены на водоснабжение и водоотвод растут до 63,41 грн и 57,65 грн за кубометр соответственно.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области охватывает сразу несколько направлений — от содержания жилья до водных ресурсов, формируя новую структуру расходов для потребителей в Черноморске и соседних общинах.

