Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксоване в Чорноморську, де з 1 травня змінилися одразу кілька платіжних позицій для населення, передає Politeka.

У місті зростає вартість квартплати на 40% — до 10,52 грн за квадратний метр щомісяця. Окремо переглядають і сферу поводження з побутовими відходами: тариф збільшується на 36% та становитиме 43,85 грн з однієї особи на місяць.

У місцевих структурах зазначають, що частина попередніх пільгових умов для населення з травня більше не застосовуватиметься. Найбільше це відчують власники житла з електричним опаленням, тоді як для інших категорій споживачів зміни будуть менш відчутними.

Паралельно в енергетичному секторі країни зберігається базова ціна електроенергії на рівні 4,32 грн за кВт-год. Попри завершення строку дії урядового рішення наприкінці квітня, офіційних заяв про негайну зміну тарифу наразі немає.

Водночас для домогосподарств, які використовували пільгову зимову ставку 2,64 грн за перші 2000 кВт-год, із травня діятиме стандартний розрахунок без сезонних знижок через завершення опалювального періоду.

На цьому фоні ринок газопостачання залишається стабільнішим. Компанія «Нафтогаз» продовжила дію тарифного плану «Фіксований», тож до кінця квітня 2027 року ціна газу збережеться на рівні 7,96 грн за кубічний метр з автоматичним переходом для чинних клієнтів.

Додатково у регіоні фіксуються зміни у сфері водопостачання. У Кілійській громаді комунальне підприємство повідомило про перегляд тарифів через подорожчання електроенергії та закупівельної води. У самому місті ціни на водопостачання та водовідведення зростають до 63,41 грн і 57,65 грн за кубометр відповідно.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області охоплює одразу кілька напрямків — від утримання житла до водних ресурсів, формуючи нову структуру витрат для споживачів у Чорноморську та сусідніх громадах.

