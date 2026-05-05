Подорожание продуктов в Одессе фиксируется в нескольких базовых категориях, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Минфин .

Среди рыбной продукции наибольший рост показал живой карп. В настоящее время средняя цена составляет 265,00 грн за килограмм, в то время как в апреле она держалась на уровне 249,23 грн. Таким образом, за месяц прибавилось 19,50 грн. В течение периода стоимость оставалась стабильной до конца апреля, после чего произошло резкое повышение.

В мясном сегменте также зафиксированы изменения. Говядина ребра сейчас стоит в среднем 278,13 грн за килограмм. В разных торговых сетях цены колеблются от 239,90 до 304,00 грн. По сравнению с апрелем, когда средний показатель составил 272,04 грн, рост составил 8,38 грн.

Динамика в течение месяца была неравномерной: после колебаний в первой половине апреля стоимость стабилизировалась на уровне более 273 грн, а затем закрепилась у текущего значения без резких изменений.

Молочная группа демонстрирует более умеренные колебания. Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) стоят в среднем 38,41 грн. У Novus цена составляет 35,49 грн, у Metro - 37,75 грн, у Megamarket - 42,00 грн. В апреле средний показатель был 38,37 грн, так что общий рост минимальный — 1,50 грн.

В течение месяца стоимость этого товара изменялась волнообразно: после снижения до 35,91 грн. в середине апреля произошло кратковременное повышение до более 40 грн., после чего цены вернулись к текущему уровню.

В целом, подорожание продуктов в Одессе носит неравномерный характер: рыба и мясо демонстрируют более заметный рост, тогда как молочная продукция остается относительно стабильной с незначительными колебаниями.

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.