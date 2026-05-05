Подорожчання продуктів в Одесі фіксується одразу в кількох базових категоріях, передає Politeka.

Інформацію про це надає Мінфін.

Серед рибної продукції найбільше зростання показав живий короп. Нині середня ціна становить 265,00 грн за кілограм, тоді як у квітні вона трималася на рівні 249,23 грн. Таким чином, за місяць додалося 19,50 грн. Протягом періоду вартість залишалася стабільною до кінця квітня, після чого відбулося різке підвищення.

У м’ясному сегменті також зафіксовано зміни. Яловичина ребра зараз коштує в середньому 278,13 грн за кілограм. У різних торгових мережах ціни коливаються від 239,90 грн до 304,00 грн. Порівняно з квітнем, коли середній показник становив 272,04 грн, зростання склало 8,38 грн.

Динаміка протягом місяця була нерівномірною: після коливань у першій половині квітня вартість стабілізувалася на рівні понад 273 грн, а згодом закріпилася біля поточного значення без різких змін.

Молочна група демонструє більш помірні коливання. Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) коштують у середньому 38,41 грн. У Novus ціна становить 35,49 грн, у Metro — 37,75 грн, у Megamarket — 42,00 грн. У квітні середній показник був 38,37 грн, тож загальне зростання мінімальне — 1,50 грн.

Протягом місяця вартість цього товару змінювалася хвилеподібно: після зниження до 35,91 грн у середині квітня відбулося короткочасне підвищення до понад 40 грн, після чого ціни повернулися до поточного рівня.

Загалом Подорожчання продуктів в Одесі має нерівномірний характер: риба та м’ясо демонструють більш помітне зростання, тоді як молочна продукція залишається відносно стабільною з незначними коливаннями.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.