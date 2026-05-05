На этом фоне формируется дефицит продуктов в Черниговской области, поскольку внутренний урожай может не хватить для удовлетворения спроса.

Дефицит продуктов в Черниговской области может усугубиться из-за ожидаемого сокращения урожая косточковых фруктов, в частности абрикосов и персиков, передает Politeka.

По предварительным оценкам аналитиков, потери абрикосов в 2026 году могут составить от 40 до 60% по сравнению со средними показателями. Персики также пострадают – снижение урожайности прогнозируют на уровне 30–50%.

Главной причиной стали февральские и весенние похолодания. Из-за резкого понижения температуры часть цветочных почек была уничтожена, что оказало непосредственное влияние на формирование будущих плодов.

Эксперты отмечают, что больше рисков возникает именно для раннецветущих культур. Абрикосы считаются наиболее уязвимыми, ведь даже незначительные морозы во время цветения могут повредить структуру цветка. Кроме того, холодная погода ограничивает активность пчел, что усложняет процесс опыления.

Отчасти ситуацию способен компенсировать импорт. Основными поставщиками остаются Турция, Греция, Испания и Молдова. В то же время, даже дополнительные поставки не гарантируют полного покрытия потребностей рынка.

По прогнозам цены могут вырасти от 20% до 80% в зависимости от масштабов потерь. При умеренном сокращении урожая подорожание будет сдержанным, однако при значительных убытках стоимость фруктов вырастет существенно.

Специалисты отмечают, что ключевую роль играет продолжительность заморозков. Кратковременное похолодание дает шанс сохранить часть урожая, в то время как продолжительные морозы практически не оставляют возможностей для его восстановления даже при использовании защитных технологий.

