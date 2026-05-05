Дефіцит продуктів у Чернігівській області може посилитися через очікуване скорочення врожаю кісточкових фруктів, зокрема абрикосів і персиків, передає Politeka.

За попередніми оцінками аналітиків, втрати абрикосів у 2026 році можуть скласти від 40% до 60% порівняно із середніми показниками. Персики також постраждають — зниження врожайності прогнозують на рівні 30–50%.

Головною причиною стали лютневі та весняні похолодання. Через різке зниження температури частина квіткових бруньок була знищена, що безпосередньо вплинуло на формування майбутніх плодів.

Експерти зазначають, що найбільше ризиків виникає саме для ранньоквітучих культур. Абрикоси вважаються найбільш уразливими, адже навіть незначні морози під час цвітіння можуть пошкодити структуру квітки. Крім того, холодна погода обмежує активність бджіл, що ускладнює процес запилення.

На цьому тлі формується дефіцит продуктів у Чернігівській області, оскільки внутрішнього врожаю може не вистачити для задоволення попиту.

Частково ситуацію здатен компенсувати імпорт. Основними постачальниками залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова. Водночас навіть додаткові поставки не гарантують повного покриття потреб ринку.

За прогнозами, ціни можуть зрости від 20% до 80% залежно від масштабів втрат. У разі помірного скорочення врожаю подорожчання буде стриманим, однак при значних збитках вартість фруктів зросте суттєво.

Фахівці наголошують, що ключову роль відіграє тривалість заморозків. Короткочасне похолодання дає шанс зберегти частину врожаю, тоді як тривалі морози практично не залишають можливостей для його відновлення навіть за використання захисних технологій.

