В Костопольской общине произошло обновление стоимости мусорных услуг, происходящее на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета 30 апреля утвердил новые расценки по управлению бытовыми отходами. Решение касается предприятия «Костополькоммунсервис» и связано с заметным ростом затрат, прежде всего из-за подорожания дизельного горючего и других составляющих формирования цены.

После пересмотра показателей стоимость обработки и хранения одного кубометра отходов для бытовых потребителей увеличилась с 239,67 до 338,79 гривны. Для других категорий пользователей услуги изменились с 298,73 до 370,03 гривны за кубометр.

Основная часть потребителей в общине – население. Оплата начисляется из расчета количества зарегистрированных в жилье, причем отдельно формируются тарифы для многоквартирных домов и частного сектора. В среднем ежемесячный платеж на одного человека вырастет примерно на 12-14 гривен.

Причиной корректировки в горсовете называют подорожание горючего и общее увеличение расходов предоставляющего услугу предприятия. Именно эти факторы повлияли на решение пересмотреть расчеты и привести их в соответствие с реальными затратами.

Предварительный пересмотр тарифа для этой сферы производился в мае 2025 года. Нынешнее решение фактически стало очередным этапом изменений системы стоимости услуг, сопровождающих повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области.

Последующие изменения стоимости услуг будут зависеть от экономических условий работы коммунального предприятия.

