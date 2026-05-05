У Костопільській громаді відбулося оновлення вартості послуг зі сміття, що відбувається на тлі підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради 30 квітня затвердив нові розцінки на управління побутовими відходами. Рішення стосується підприємства «Костопількомунсервіс» і пов’язане з помітним зростанням витрат, насамперед через подорожчання дизельного пального та інших складових формування ціни.

Після перегляду показників вартість обробки та захоронення одного кубометра відходів для побутових споживачів збільшилася з 239,67 до 338,79 гривні. Для інших категорій користувачів послуги змінилася з 298,73 до 370,03 гривні за кубометр.

Основна частина споживачів у громаді — населення. Оплата нараховується з розрахунку кількості зареєстрованих осіб у житлі, причому окремо формуються тарифи для багатоквартирних будинків і приватного сектору. У середньому щомісячний платіж на одну людину зросте приблизно на 12–14 гривень.

Причиною коригування у міськраді називають подорожчання пального та загальне збільшення витрат підприємства, яке надає послугу. Саме ці фактори вплинули на рішення переглянути розрахунки та привести їх у відповідність до реальних витрат.

Попередній перегляд тарифу для цієї сфери проводився у травні 2025 року. Нинішнє рішення фактично стало черговим етапом змін у системі вартості послуг, що супроводжують підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області.

Подальші зміни вартості послуг залежатимуть від економічних умов роботи комунального підприємства.

