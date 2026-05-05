Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных "Киевских региональных электросетей".

Графики отключения света в Киевской области вводятся, ведь 6 мая будут проводить профилактические ремонтные работы. В связи с плановыми работами 6 мая 2026 года с 08:00 до 20:00 будет временно отсутствовать электроснабжение. Обесточение касаются села Горбовычи. Электричество исчезнет на следующих улицах:

Казкова — 7, 10

Кыивська — 1, 2, 5, 9, 15, 19, 21, 21Б, 22-32, 32/2, 32Б, 34, 34/1, 34А, 35-40, 42-47, 50, 56, 100, 5016

Озерна — 1-3, 5, 7, 9, 11-19, 21, 23, 27, 31, 33, 37, 42, 44-47, 49-58, 60, 62-66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Польова — 3, 14, 24, 53-57, 5010

Урочыще Кочур — 1

Франка Ивана — 1, 1А, 12, 18

С 08:00 до 20:00 часов в селе Гуривщына продлятся 12-часовые обесточивания, которые будут длиться на следующих улицах:

Благовисна — 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5А, 6, 7, 8, 11-28, 28А, 28Б, 30Б, 32А, 32Б, 33-36, 38, 38А, 39-53, 55, 57, 59А, 61, 63, 63А, 65, 65А, 67, 69А, 75-77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103

Кыивська — 33-35, 37, 39, 41, 41А, 43А, 45, 47, 47А, 47Б, 49, 51, 51/1, 51/2, 53, 53А, 57А, 58-59, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 71А, 71Б, 73, 73А, 77, 79, 79А, 80-82, 84, 86, 88, 88/2, 88А, 89-90Б, 92, 94, 94А, 94-Б, 96, 96/8, 96А-96В, 98, 98/4, 98К, 104А

Лисна — 1-4, 7, 9-10А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 204

Лисова — 1, 3-7, 8А, 11-14, 20, 24-26, 33Б, 35, 47-48, 59-60, 100, 126Б, 159-160

Молодижна — 1-4, 4А, 5-11, 13-18, 27, 34-37, 36А, 42А, 100

Польова — 1, 3-5, 7-9, 11А, 13-23, 26, 29-30, 33-34, 36, 38, 38А, 40-40Е, 42, 52, 60, 62, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 88, 90, 92, 94, 96, 146

Поповыча — 18/1

С 08:00–20:00 часы графики отключения света будут действовать в селе Лисне. Электричество исчезнет в домах, расположенных на следующих улицах:

Абрыкосова — 5, 7, 19, 22, 24А, 5064

Выноградна — 1, 5, 7, 21, 24, 24А

Вышнева — 1, 5, 9, 15-16

Горихова — 5, 9, 15

Горобынова — 22

Гранатова — 4

Кленова — 4, 9, 11, 23, 0118.

Выключать электричество в селе Любымивка с 08:00–20:00, однако только на таких улицах:

Благовисна — 1А, 1В, 5, 7А, 9-10, 25/1, 27, 29, 5112

Гостынна — 0032

Жывопысна — 48

Кыивська — 1, 34, 37А, 39, 47, 47/2, 47А, 47К, 55, 57, 61, 75А, 88Б, 90А, 96, 98/2, 98Б, 5058, 5111, 5121

Молодижна — 15А, 16/2, 18А, 22, 24-26, 26/1, 26А, 40-41, 4Д, 0039

Народна — 19

Польова — 2, 11-12, 17, 21-25, 27А, 31А, 34А, 35Б, 36А-36В, 39, 39Г, 39Ф, 40Є, 40Ж, 40Н, 42А, 42Б, 43Б, 43В, 47-48, 50, 58, 64, 67, 6А, 72К, 74К, 81, 84, 86, 8А, 96, 98А, 101, 104, 116, 133А, 133Б, 0424, 0099, 0366-0426, 5447, 5117.

