Графики отключения света в Сумской области на 6 мая продлятся только в отдельных населенных пунктах, сообщает издание Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах со ссылкой на «Сумиобленерго».

Графики отключения света в Сумской области на 6 мая продлятся из-за проведения профилактических и плановых работ. Такие меры носят профилактический характер и направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в будущем. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эту информацию при планировании ежедневных дел.

В частности, в пгт Недрыгайлив с 08:00 до 16:00 будут приостановлены электроснабжения по адресу: улица Магаливська, 10А. Причиной отключения является выполнение ремонтных работ на оборудовании подстанции, в частности, на распределительных устройствах и трансформаторных узлах.

В этот же временной промежуток – с 08:00 до 16:00 – временные ограничения будут действовать и в поселке Кырыкивка. Без электроэнергии останется дом №29 по улице Кобзаривка. Здесь энергетики будут проводить восстановительные работы по воздушной линии электропередачи.

АТ "Сумыоблэнерго" сообщило также о временном перерыве в электроснабжении в селе Мали Будкы. Причина обесточений – это выполнение ремонтных работ на оборудовании подстанции (ПС, РП, ТП, КТП). Ограничения будут продолжаться с 08:00 до 16:00 и охватят следующие улицы:

Дворова 1, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 5, 6;

Лисова 2, 6;

Сильська 14, 19, 1М, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48.

