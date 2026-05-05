Графики отключения света в Сумской области на 6 мая продлятся только в отдельных населенных пунктах, сообщает издание Politeka.net.
Об этом предупредили в нескольких общинах со ссылкой на «Сумиобленерго».
Графики отключения света в Сумской области на 6 мая продлятся из-за проведения профилактических и плановых работ. Такие меры носят профилактический характер и направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в будущем. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эту информацию при планировании ежедневных дел.
В частности, в пгт Недрыгайлив с 08:00 до 16:00 будут приостановлены электроснабжения по адресу: улица Магаливська, 10А. Причиной отключения является выполнение ремонтных работ на оборудовании подстанции, в частности, на распределительных устройствах и трансформаторных узлах.
В этот же временной промежуток – с 08:00 до 16:00 – временные ограничения будут действовать и в поселке Кырыкивка. Без электроэнергии останется дом №29 по улице Кобзаривка. Здесь энергетики будут проводить восстановительные работы по воздушной линии электропередачи.
АТ "Сумыоблэнерго" сообщило также о временном перерыве в электроснабжении в селе Мали Будкы. Причина обесточений – это выполнение ремонтных работ на оборудовании подстанции (ПС, РП, ТП, КТП). Ограничения будут продолжаться с 08:00 до 16:00 и охватят следующие улицы:
- Дворова 1, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 5, 6;
- Лисова 2, 6;
- Сильська 14, 19, 1М, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48.
