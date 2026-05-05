Графіки відключення світла у Сумській області на 6 травня будуть тривати лише в окремих населених пунктах, повідомляє видання Politeka.net.

Про це попередили в кількох громадах з посиланням на «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумській області на 6 травня триватимуть через проведення профілактичних та планових робіт. Такі заходи мають профілактичний характер і спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому. Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Відключення відбуватимуться у визначені години за розкладом, тому жителям рекомендують заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування щоденних справ.

Зокрема, у смт Недригайлів з 08:00 до 16:00 буде призупинено електропостачання за адресою: вулиця Магалівська, 10А. Причиною відключення є виконання ремонтних робіт на обладнанні підстанції, зокрема на розподільних пристроях та трансформаторних вузлах.

У цей же часовий проміжок — з 08:00 до 16:00 — тимчасові обмеження діятимуть і в селищі Кириківка. Без електроенергії залишиться будинок №29 на вулиці Кобзарівка. Тут енергетики проводитимуть відновлювальні роботи на повітряній лінії електропередачі.

АТ "Сумиобленерго" повідомило також про тимчасову перерву в електропостачанні в селі Малі Будки. Причина знеструмлень - це виконання ремонтних робіт на обладнанні підстанції (ПС, РП, ТП, КТП). Обмеження триватимуть з 08:00 до 16:00 години та охоплять наступні вулиці:

Дворова 1, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 5, 6;

Лісова 2, 6;

Сільська 14, 19, 1М, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48.

