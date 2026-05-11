Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляют, в частности, в благотворительном фонде "Каритас", сообщает Politeka.
Там периодически организуют выдачу наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и переселенцев в Полтаве.
В самом фонде отмечают, что информация о новых волнах помощи появляется не постоянно, а зависит от наличия ресурсов.
Поэтому людям советуют регулярно проверять официальные страницы и телеграмм канал организации, чтобы не пропустить важные объявления.
Одно из таких объявлений было обнародовано 10 марта 2026 года. Тогда "Каритас" сообщил о выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.
Наборы предоставлялись для внутренне перемещенных лиц, недавно переехавших в город или область в период февраль-март 2026 года и ранее не получавших помощь в этой организации.
Важным условием было также принадлежность к одной из категорий уязвимости.
Речь шла о людях с инвалидностью разных групп, лицах с тяжелыми заболеваниями, стариках от 60 лет, одиноких родителях или опекунах несовершеннолетних детей, многодетных семьях и беременных женщинах или матерях с маленькими детьми.
Такая продовольственная поддержка не имеет постоянного графика выдачи, поскольку каждая новая акция зависит от гуманитарных ресурсов, поступающих в организацию.
Именно поэтому в Каритас призывают внимательно следить за обновлениями, ведь новые объявления могут появляться в любое время.
В итоге такая поддержка очень важна для уязвимых категорий населения.
