Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве время от времени предоставляют благотворительные организации, однако даты и условия выдачи меняются.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляют, в частности, в благотворительном фонде "Каритас", сообщает Politeka.

Там периодически организуют выдачу наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и переселенцев в Полтаве.

В самом фонде отмечают, что информация о новых волнах помощи появляется не постоянно, а зависит от наличия ресурсов.

Поэтому людям советуют регулярно проверять официальные страницы и телеграмм канал организации, чтобы не пропустить важные объявления.

Одно из таких объявлений было обнародовано 10 марта 2026 года. Тогда "Каритас" сообщил о выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Наборы предоставлялись для внутренне перемещенных лиц, недавно переехавших в город или область в период февраль-март 2026 года и ранее не получавших помощь в этой организации.

Важным условием было также принадлежность к одной из категорий уязвимости.

Речь шла о людях с инвалидностью разных групп, лицах с тяжелыми заболеваниями, стариках от 60 лет, одиноких родителях или опекунах несовершеннолетних детей, многодетных семьях и беременных женщинах или матерях с маленькими детьми.

Такая продовольственная поддержка не имеет постоянного графика выдачи, поскольку каждая новая акция зависит от гуманитарных ресурсов, поступающих в организацию.

Именно поэтому в Каритас призывают внимательно следить за обновлениями, ведь новые объявления могут появляться в любое время.

В итоге такая поддержка очень важна для уязвимых категорий населения.

