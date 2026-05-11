Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві час від часу надають благодійні організації, однак дати та умови видач змінюються.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надають, зокрема, у благодійному фонді "Карітас", повідомляє Politeka.

Там періодично організовують видачу наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та переселенців у Полтаві.

У самому фонді наголошують, що інформація про нові хвилі допомоги з’являється не постійно, а залежить від наявності ресурсів.

Тому людям радять регулярно перевіряти офіційні сторінки та телеграм-канал організації, щоб не пропустити важливі оголошення.

Одне із таких оголошень було оприлюднене 10 березня 2026 року. Тоді "Карітас" повідомив про видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Набори надавалися для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно переїхали до міста або області у період лютий-березень 2026 року та раніше не отримували допомогу в цій організації.

Важливою умовою була також належність до однієї з категорій вразливості.

Йшлося про людей з інвалідністю різних груп, осіб із важкими захворюваннями, людей похилого віку від 60 років, самотніх батьків або опікунів неповнолітніх дітей, багатодітні родини та вагітних жінок або матерів із маленькими дітьми.

Така продовольча підтримка не має постійного графіка видачі, оскільки кожна нова акція залежить від гуманітарних ресурсів, які надходять до організації.

Саме тому у "Карітас" закликають уважно стежити за оновленнями, адже нові оголошення можуть з’являтися в будь-який час.

У підсумку, така підтримка є дуже важливою для вразливих категорій населення.

