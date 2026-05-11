Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе периодически предоставляют благотворительные организации, но условия получения зависят от внутренних правил.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе можно получить в гуманитарном волонтерском центре «Гостиная хата», сообщает Politeka.

Выдача помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и песнионеров в Одессе осуществляется по предварительным объявлениям и определенным правилам.

В центре отмечают, что помощь оказывается не каждый день в одинаковом формате, а зависит от наличия ресурсов, поэтому формат и наполнение могут изменяться.

Как пример, 20.04.2026 в 12:00 в центре проводили отдельную выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, в том числе наггэтсов.

Получить такую ​​продовольственную поддержку могли все внутренне перемещенные лица без привязки к основной программе помощи.

Количество пакетов определялось индивидуально для каждой семьи в зависимости от количества членов семьи. Выдача происходила по адресу ул. Водопроводная, 13.

В то же время в центре действуют четкие правила регулярной продовольственной помощи. С 10.02.2025 г. было введено ограничение на количество наборов, которые могут выдать в течение дня.

Сейчас центр обеспечивает только 50 наборов ежедневно, поэтому в первую очередь помощь получают переселенцы.

Для них предусмотрена возможность получения наборов раз в месяц в течение первых трех месяцев после регистрации справки.

Продовольственная поддержка также доступна другим категориям, однако для них установлен другой график получения.

В частности, речь идет об один раз в два месяца для одиноких матерей, семей с беременными женщинами, проживающих сами людей в возрасте от 70 лет или семей, состоящих из двух пожилых людей такого же возраста.

