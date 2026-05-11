Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі періодично надають благодійні організації, але умови отримання залежать від внутрішніх правил.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі можна отримати у гуманітарному волонтерському центрі «Гостинна хата», повідомляє Politeka.

Видача допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та песніонерів в Одесі відбувається за попередніми оголошеннями та визначеними правилами.

У центрі зазначають, що допомога надається не щодня у однаковому форматі, а залежить від наявності ресурсів, тому формат і наповнення можуть змінюватися.

Як приклад, 20.04.2026 о 12:00 у центрі проводили окрему видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі, зокрема наггетсів.

Отримати таку продовольчу підтримку могли всі внутрішньо переміщені особи без прив’язки до основної програми допомоги.

Кількість пакунків визначалася індивідуально для кожної родини залежно від кількості членів сім’ї. Видача відбувалася за адресою вул. Водопровідна, 13.

Водночас у центрі діють чіткі правила щодо регулярної продовольчої допомоги. З 10.02.2025 було запроваджено обмеження на кількість наборів, які можуть видати протягом дня.

Наразі центр забезпечує лише 50 наборів щоденно, тому першочергово допомогу отримують новоприбулі переселенці.

Для них передбачено можливість отримання наборів раз на місяць упродовж перших трьох місяців після реєстрації довідки.

Продовольча підтримка також доступна для інших категорій, однак для них встановлено інший графік отримання.

Зокрема, йдеться про один раз на два місяці для самотніх матерів, родин із вагітними жінками, людей віком від 70 років, які проживають самі, або сімей, що складаються з двох літніх людей такого ж віку.

