Новый график движения поездов в Харьковской области временно вводится в мае из-за проведения ремонтных работ на отдельных участках пути.

Новый график движения поездов в Харьковской области будет действовать в определенные даты мая для ряда пригородных рейсов из-за проведения технических работ на инфраструктуре, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Харьковской области проинформировали в «Укрзализныце», отметив, что корректировки носят временный характер и связаны с необходимостью обновления путей.

Речь идет о периодах 7, 8, 11-15 и 18-21 мая, когда отдельные составы будут курсировать по измененному расписанию. В частности, №6295 Огульцы – Полтава-Южная будет отправляться в 16:15 вместо привычных 16:34.

Также изменено время курсирования для №6915 Харьков-Пассажирский - Огульцы, который будет отправляться в 14:56 и прибывать в 16:05, тогда как раньше это было 15:16 и 16:25 соответственно.

Кроме того, новый график движения поездов в Харьковской области предусматривает другое время для №6920 Огульцы – Люботин. Он будет отправляться в 19:08 и прибывать в 19:33 вместо предыдущих 19:24 и 19:49.

Изменения коснулись и №6916 Огульцы – Харьков-Пассажирский, который теперь будет курсировать с отправлением в 16:30 и прибытием в 17:38 вместо 16:41 и 17:49.

Также скорректировано расписание №6921 Харьков-Пассажирский – Огульцы, который будет отправляться в 18:01 и прибывать в 19:32 вместо 18:10 и 19:37.

Все эти изменения будут действовать только в определенные дни, поэтому пассажирам советуют внимательно проверять расписание перед поездкой во избежание недоразумений. После завершения ремонтных работ движение складов планируется вернуть в привычный режим.

Отдельно в Укрзализныце напомнили, что 2 мая из Харькова впервые отправился детский вагон в Ивано-Франковск в составе №001/002 «Единство».

