Новий графік руху поїздів у Харківській області тимчасово запроваджують у травні через проведення ремонтних робіт на окремих ділянках колії.

Новий графік руху поїздів у Харківській області діятиме у визначені дати травня для низки приміських рейсів через проведення технічних робіт на інфраструктурі, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Харківській області поінформували в «Укрзалізниці», зазначивши, що коригування мають тимчасовий характер і пов’язані з необхідністю оновлення колій.

Йдеться про періоди 7, 8, 11-15 та 18-21 травня, коли окремі склади курсуватимуть за зміненим розкладом. Зокрема, №6295 Огульці – Полтава-Південна відправлятиметься о 16:15 замість звичних 16:34.

Також змінено час курсування для №6915 Харків-Пасажирський – Огульці, який вирушатиме о 14:56 та прибуватиме о 16:05, тоді як раніше це було 15:16 та 16:25 відповідно.

Крім того, новий графік руху поїздів у Харківській області передбачає інший час для №6920 Огульці – Люботин. Він відправлятиметься о 19:08 та прибуватиме о 19:33, замість попередніх 19:24 та 19:49.

Зміни торкнулися і №6916 Огульці – Харків-Пасажирський, який тепер курсуватиме з відправленням о 16:30 та прибуттям о 17:38 замість 16:41 та 17:49.

Також скориговано розклад №6921 Харків-Пасажирський – Огульці, який відправлятиметься о 18:01 та прибуватиме о 19:32, замість 18:10 та 19:37.

Усі ці зміни діятимуть лише у визначені дні, тому пасажирам радять уважно перевіряти розклад перед поїздкою, щоб уникнути непорозумінь. Після завершення ремонтних робіт рух складів планують повернути до звичного режиму.

Окремо в «Укрзалізниці» нагадали, що 2 травня з Харкова вперше вирушив дитячий вагон до Івано-Франківська у складі №001/002 «Єдність».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області: як знайти свою домівку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: озвучені умови отримання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари помітно виросли в ціні.