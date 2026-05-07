При рассмотрении заявок учитываются ключевые факторы, свидетельствующие о необходимости в денежной помощи для пенсионеров в Киевской области.

В мае 2026 года в Киевской области продолжает действовать программа денежной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев, пишет Politeka.net.

Проект реализует Эстонский совет по делам беженцев для граждан, потерявших стабильные источники дохода в результате войны.

Инициатива внедряется в партнерстве с благотворительным фондом «Единство за будущее» и предусматривает предоставление многоцелевой финансовой помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий.

Решение о назначении денежной помощи в Киевской области принимается в индивидуальном порядке. Перед этим каждый заявитель проходит оценку уровня уязвимости при телефонной консультации со специалистом. Именно по результатам этого собеседования определяется соответствие критериям программы.

При рассмотрении заявок учитываются ключевые факторы, свидетельствующие о неотложной потребности в помощи. Среди них — потеря кормильца, полное или частичное разрушение жилья в результате боевых действий, наличие инвалидности или серьезных заболеваний, статус одинокого родителя, а также ситуации, когда основную финансовую нагрузку в семье несет женщина.

Отдельное внимание уделяют малообеспеченным семьям с детьми, домохозяйствам с новорожденными, беременными женщинами или кормящими матерями. В приоритете также остаются одинокие пенсионеры и другие социально уязвимые категории населения.

В случае одобрения заявки размер пособия составляет 2220 гривен на одного человека. Выплаты назначаются на период от одного до трех месяцев – в зависимости от региона проживания и конкретных обстоятельств. В то же время, максимальное количество получателей в пределах одного домохозяйства не может превышать пяти человек.

Финансовая помощь перечисляется непосредственно на банковский счет заявителя, указанный при подаче заявки, что обеспечивает оперативность и удобство получения средств.

