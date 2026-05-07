Під час розгляду заявок враховуються ключові фактори, що свідчать про нагальну потребу в грошовій допомозі для пенсіонерів у Київській області.

В травня 2026 року у Київській області продовжує діяти програма грошової допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців, пише Politeka.net.

Проєкт реалізує Естонська рада у справах біженців для громадян, що втратили стабільні джерела доходу внаслідок війни.

Ініціатива впроваджується у партнерстві із благодійним фондом «Єдність за майбутнє» та передбачає надання багатоцільової фінансової допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії.

Рішення щодо призначення грошової допомоги у Київській області ухвалюється в індивідуальному порядку. Перед цим кожен заявник проходить оцінку рівня вразливості під час телефонної консультації з фахівцем. Саме за результатами цієї співбесіди визначається відповідність критеріям програми.

Під час розгляду заявок враховуються ключові фактори, що свідчать про нагальну потребу в допомозі. Серед них — втрата годувальника, повне або часткове руйнування житла внаслідок бойових дій, наявність інвалідності або серйозних захворювань, статус одинокого з батьків, а також ситуації, коли основне фінансове навантаження у родині несе жінка.

Окрему увагу приділяють малозабезпеченим сім’ям із дітьми, домогосподарствам із новонародженими, вагітними жінками чи матерями, які годують грудьми. У пріоритеті також залишаються самотні пенсіонери та інші соціально вразливі категорії населення.

У разі схвалення заявки розмір допомоги становить 2 220 гривень на одну особу. Виплати призначаються на період від одного до трьох місяців — залежно від регіону проживання та конкретних обставин. Водночас максимальна кількість отримувачів у межах одного домогосподарства не може перевищувати п’яти осіб.

Фінансова допомога перераховується безпосередньо на банківський рахунок заявника, зазначений під час подання заявки, що забезпечує оперативність і зручність отримання коштів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Київській області: як ускладнилася ситуація.

Також Politeka повідомляла, Де платять до 40 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Києві.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області: які умови отримання.